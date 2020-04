VÍDEO: primeiro caso confirmado de Covid-19 em Piúma

20 de abril de 2020

A prefeita em exercício, Martha Scherres, junto com o Secretário de Saúde do município, Alexandre Marconi, e a servidora Luciana, fizeram um pronunciamento confirmando o primeiro caso do novo coronavírus em Piúma, na manhã de hoje, 20 de abril.

Segundo Alexandre, o paciente encontra-se internado na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim em estado delicado.

Em sua declaração, o secretário pede a toda população piumense que apresentar algum sintoma da doença ou gripe, que procurem as unidades de saúde da cidade. Só assim, a secretaria de saúde poderá tomar as devidas providências impedindo o avanço da doença de forma comunitária.