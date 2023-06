VÍDEO | Russo é atacado e morto por um tubarão-tigre no Mar Vermelho

Um russo identificado como Vladimir Popov, de 23 anos, foi brutalmente atacado e morto por um tubarão-tigre enquanto nadava em uma praia do resort egípcio de Hurghada, no Mar Vermelho.

O vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais, registra o momento em que Vladimir é visto emergindo e submergindo várias vezes, até desaparecer na água.

De acordo com a agência de notícias russa Tass, o rapaz não era turista e morava no país africano.

Após o ocorrido, autoridades proibiram qualquer prática aquática em um perímetro de 74 quilômetros da região onde o ataque foi registrado.

O Ministério do Meio Ambiente do Egito informou, através do Facebook, que o tubarão foi capturado e morto por uma equipe do órgão em questão, e será examinado em um laboratório, afim de determinar a razão por trás do incidente.