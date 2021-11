VILA VELHA | Homem mata ex-esposa e ex-sogra a tiros

Karina de Freitas, 20 anos, e sua mãe, Silvanete dos Santos Freitas, 38, foram mortas a tiros no início da tarde desta quinta (25), em Vila Velha, por um homem que estava de moto.

Elas trabalhavam como separadoras de materiais recicláveis e, de acordo com testemunhas, o autor do crime é o ex-marido de Karina, cuja identidade ainda não foi confirmada pela polícia.

Silvanete foi a primeira a ser morta, no bairro Zumbi dos Palmares. Depois ele foi até o trabalho de Karina, em Jardim Marilândia, e disparou contra ela assim que a jovem abriu o portão. As duas foram mortas com um tiro na cabeça.

Antes de matar Karina, o ex-marido teria pedido para ela documentos da filha do casal, que tem pouco mais de um ano.

Karina era mãe de duas crianças. Os corpos das vítimas foram periciados e levados para o Departamento Médico Legal – DML – de Vitória.

Até o momento não há informações sobre o suspeito de cometer os crimes.