​Vila Velha lidera ranking de empreendimentos imobiliários no ES

22 de agosto de 2023

De acordo com o 41º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon), no primeiro semestre de 2023, Vila Velha continua se firmando como o principal centro de crescimento imobiliário no Estado.

Nos primeiros seis meses deste ano, dos 19 grandes empreendimentos residenciais lançados em todo o Estado, nove estão sendo construídos no município canela-verde, representando a maior valorização imobiliária do Brasil em 2022, segundo o indicador FipeZap, que é o primeiro índice de preço com abrangência nacional a acompanhar a evolução dos preços de imóveis residenciais e comerciais no país”, comemora o prefeito Arnaldinho Borgo.

“Estamos extremamente satisfeitos com esses resultados, que consolidam a cidade como um importante destino de investimentos imobiliários. Isso demonstra a confiança da classe empresarial no potencial de desenvolvimento da nossa cidade, o que impulsiona nossa economia e proporciona novas oportunidades para todos”, declara Arnaldinho.

Imóveis residenciais e comerciais

No ano passado, Vila Velha se manteve no topo do ranking capixaba, e os lançamentos registrados pelo Sinduscon corresponderam a 1.441 unidades residenciais, sendo que, deste total, 679 se situam no município. Quanto aos imóveis comerciais, o Censo Imobiliário revela que nove edificações estão em construção na cidade, número expressivo comparado a outros municípios da Grande Vitória e interior do Estado.

“Mais uma vez Vila Velha saiu na frente”, comenta o presidente do (Sinduscon), Douglas Vaz. E prosseguiu: “Quando se fala em empreendimentos de alto padrão, a opção por uma área próxima ao mar, em Vila Velha, tem grande procura e adesão. Os outros municípios ofertam muita qualidade também, mas ter a possibilidade de estar à beira-mar e mais próximo dos grandes centros, é bem mais atraente aos olhos dos investidores e clientes”, afirmou o dirigente sindical.

Empreendimentos de alto padrão

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, também comentou sobre a evolução do mercado imobiliário local: “Em relação a empreendimentos de alto padrão, Vila Velha realmente se destaca. E por vários motivos: a cidade possui três grandes shoppings centers bastante movimentados, um excelente mix de produtos e serviços, excelente infraestrutura urbana e uma orla muito mais ativa, com entornos marcados por significantes adensamentos populacionais, o que valoriza os empreendimentos, já que tudo está bem próximo”, explicou.

Segundo Colodetti, 13.338 unidades residenciais e 110 comerciais estão em construção atualmente na Grande Vitória, já incluindo os lançamentos do primeiro semestre deste ano. “Mas Vila Velha concentra, sozinha, 50,2% deste total, seguida por Serra com 26,5%, Vitória com 18,4% e Cariacica com 4,9%”, informou.

O 41º Censo Imobiliário do Sinduscon contou com a participação de 72 empresas. A MRV, Morar e Argo são as três construtoras com o maior número de imóveis em construção. Já por área privativa em construção, a Grand Construtora lidera com 98.569 metros quadrados, seguida da Morar, com 88.152 metros quadrados.

foto Everton Thiago