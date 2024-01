Vila Velha recebe o mais alto prêmio de Transparência Pública do ES

today18 de janeiro de 2024 remove_red_eye36

Vila Velha é diamante em transparência pública no Espírito Santo. O selo de verificação foi entregue ao prefeito Arnaldinho Borgo pelas entidades Transparência Capixaba e ES em Ação, nesta quinta-feira (18), em cerimônia realizada na prefeitura canela-verde. O Selo Diamante de Qualidade em Transparência e Governança Pública é um reconhecimento da excelência da cidade em práticas de transparência e governança.

Os critérios incluem uma alta pontuação no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública, a assinatura de um termo de compromisso, e a adesão às recomendações de Transparência e Governança Pública estabelecidas pela Transparência Internacional – Brasil e pelo Instituto de Governo Aberto.

Vila Velha se destacou entre os municípios do Espírito Santo, sendo um dos 12 a alcançar o patamar necessário para a premiação. O município obteve uma pontuação elevada no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), atendendo a todos os requisitos essenciais e a maioria dos itens altamente recomendados.

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, a ótima avaliação de Vila Velha é resultado de trabalho, mudança de gestão, respeito com os moradores, empresários, turistas e investidores. Além disso mostra o compromisso com a transparência na tomada de decisões, na aplicação de recursos e na prestação de contas diária que marca a gestão municipal.

“Não era aceitável que a cidade de Vila Velha amargasse o 23º lugar dentre 78 municípios do Espírito Santo. Esse era o cenário quando assumimos a gestão da cidade. Transparência é fundamental para atrair novos investimentos, para oferecer segurança aos nossos munícipes e aos órgãos de controle a garantia que é possível consultar, em até dois cliques, informações importantes da gestão pública. Tomamos isso como meta, nossa equipe trabalhou e conquistou o primeiro lugar no Espírito Santo. Agora, nós vamos perseguir a primeira posição no país, pois Vila Velha agora tem gestão fiscal, indicadores acessíveis, descentralização de investimentos, oportunidades iguais e portas abertas para novos investimentos”, explicou o prefeito.

“O Selo Diamante é reservado aos municípios que alcançaram 95 pontos ou mais no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), 100% em todos os itens imprescindíveis, pelo menos 15 itens altamente recomendados e dois recomendados. Vila Velha é um dos 12 municípios que conquistaram essa categoria, destacando-se como um exemplo de excelência em transparência e governança pública no estado”, informou o diretor-presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernadina.

Para a diretora-executiva da Transparência Capixaba, Adila Damiani, o reconhecimento público das ações desenvolvidas por Vila Velha, por meio das equipes de Controle Interno, é de suma importância para inspirar outros a seguirem o caminho da excelência em gestão pública.

“O trabalho desenvolvido pelos controladores e suas equipes muitas vezes é invisível para a população e o Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública é mais uma ferramenta de tornar público um trabalho tão importante e que vem colocando o Espírito Santo como referência”, disse.

O secretário municipal de Controle e Transparência, Otávio Postay, acompanhou a avaliação de cada item e comemorou o resultado. Deu mérito à equipe da prefeitura, mas já estabeleceu nova meta, acompanhando o prefeito Arnaldinho Borgo.

“Sem dúvida, é uma mudança de paradigma administrativa, de cultura organizacional, com mais rigor de controle e transparência dos atos públicos. Vila Velha passa a ter, desde 2021, compromisso com os dados e, acima disso, qualidade na prestação de serviço. A avaliação com nota máxima, nos colocando no topo do ranking entre 78 municípios do estado, é uma recompensa não só da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo, é uma conquista das pessoas da nossa cidade. É garantia de que serviços são avaliados e estão sendo inovados, para cuidar das pessoas. Isso é sinal de qualidade de gestão e governança e a comunicação diária desses atos aumenta e muito nosso nível de transparência”, avaliou o secretário.