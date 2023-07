Vila Velha receberá 3 mil carros em viagem inaugural de novo navio chinês

O complexo portuário de Vila Velha foi escolhido por um dos maiores estaleiros do mundo – a montadora internacional “China Ocean Shipping Company (Cosco)” – como destino do primeiro navio, de um total de 45 embarcações da sua nova “frota verde” (ainda em construção), para atender exclusivamente, de modo direto e regular, à linha marítima de transporte de cargas que vai interligar, sem a necessidade de transbordo, a China e o Brasil.

Na próxima terça-feira (18), após a solenidade de batismo, o “Green Kimi”, que pertence à nova geração de navios da Cosco – com 225m de comprimento, 33m de largura e capacidade para transportar 68 mil toneladas de cargas – fará sua viagem inaugural. A embarcação partirá do Porto de Taicang, na província de Jiangsu (no Leste da China), em direção ao Terminal de Vila Velha (TVV), trazendo três mil novos veículos de uma só vez.

Navio aportará em setembro

“Pelas informações que recebemos da Cosco, o ‘Green Kimi’ é o navio mais moderno, econômico e de menor emissão de carbono de sua frota. Também é um dos mais avançados do mundo. A embarcação, que opera com baixo consumo de combustível e baixas emissões de gás carbônico, tem previsão de aportar em Vila Velha no dia 5 de setembro para o desembarque de veículos de ponta, fabricados pelas montadoras chinesas GWM e BYD, entre outras, para atender o mercado brasileiro”, afirmou o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

E o prefeito completou: “Estamos honrados com a escolha de Vila Velha pela Cosco Holding, como destino de suas operações logísticas internacionais no Brasil. Ficamos extremamente felizes por participar deste processo, atuando como porta de entrada do mercado automotivo nacional para veículos mais sustentáveis. A tributação desses carros – que são de alta tecnologia e possuem grande valor agregado – certamente nos ajudará a incrementar a receita da prefeitura para continuarmos investindo em infraestrutura urbana, obras e serviços públicos de boa qualidade”.

Mais de 8 mil carros já chegaram

De acordo com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Carlos Eiras, apenas no primeiro semestre deste ano – graças ao crescente número de pedidos feitos pelas concessionárias brasileiras, incluindo as empresas do grupo capixaba Águia Branca –, mais de oito mil veículos vindos da China já entraram no mercado nacional pelo porto de Vila Velha, que é atendido por uma importante rede intermodal de transportes.

“A estimativa da Cosco é trazer, até o final do ano, 15 mil veículos chineses, principalmente das marcas GWM e BYD, ao complexo portuário de Vila Velha. Daqui, esses carros serão distribuídos a importadores de todo o Brasil. É neste ponto que Vila Velha se destaca, pois sua localização geográfica na Região Sudeste do país é considerada estratégica. A cidade fica num raio de mil quilômetros de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Salvador: os maiores mercados consumidores da América Latina”, adiantou Carlos Eiras.

Alta tecnologia

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, lembrou que além de utilitários, SUV’s e carros populares, as montadoras GWM e BYD produzem requintados veículos de luxo, com alto padrão de acabamento e totalmente equipados com tecnologia de ponta: “Esses carros custam, em média, entre R$ 200 mil e R$ 400 mil, dependendo do modelo e dos opcionais. Essas montadoras competem diretamente com outras, concorrentes internacionais de elevado padrão, como a BMW e a Audi”, ressaltou.

Colodetti afirmou, ainda, que as fabricantes chinesas já atuam no Brasil com sucesso, comercializando avançados veículos elétricos, híbridos e à combustão: “Esses carros vindos da China chegam a Vila Velha e, em sua maioria, são levados para São Paulo, pois é na capital paulista que fica a sede da ‘Comexport’, companhia de forte presença no mercado de veículos importados e que somente em 2022 faturou quase R$ 4 bilhões em vendas no Brasil”.

A solenidade de batismo e lançamento do navio “Green Kimi” – no Porto de Taicang, província de Jiangsu, região da China onde vivem mais de 80 milhões de pessoas –, será prestigiada por importantes autoridades políticas do Governo Chinês.

O evento, que acontece na próxima terça-feira (18) também reunirá a diretoria da Cosco Holding e do Porto de Taicang, além de líderes locais e presidentes das montadoras GWM e BYD, cujos veículos exportados para o Brasil chegam diretamente pelo Terminal de Vila Velha (TVV), operado pela empresa Log-In Logística Intermodal.

Log-In Logística Intermodal

Com um variado mix de cargas e refinada estratégia de precificação, a Log-In – que opera o Terminal de Vila Velha (TVV), avançou em competitividade e registrou um crescimento de 45,3% no período 2022/23, faturando R$ 165,8 milhões somente no primeiro trimestre deste ano. A empresa também bateu recorde histórico de Receita Operacional Líquida no período, referente à armazenagem de mercadorias e a outros serviços do TVV: R$ 48,2 milhões. Este desempenho indica a pujança que faz das operações portuárias de Vila Velha uma referência capixaba em todo o Brasil.