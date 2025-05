VITÓRIA | Bairro Jardim Camburi vai às urnas no domingo (25), confira as chapas

today23 de maio de 2025 remove_red_eye53

Maior bairro do Espírito Santo realiza eleição no dia 25 de maio, reunindo quatro chapas e movimentando parlamentares de diferentes partidos

O bairro de Jardim Camburi, em Vitória, vai eleger no próximo domingo (dia 25) a nova diretoria da Associação Comunitária (ACJAC). A votação acontece das 9h às 17h, na Escola Municipal Elzira Vivácqua, e contará com o uso de urna eletrônica. Podem participar do processo todos os moradores, comerciantes e proprietários do bairro, mediante apresentação de um documento com foto e comprovante de residência. O mandato da nova diretoria será de três anos.

Com 48.286 habitantes, segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE, Jardim Camburi é considerado o maior bairro do Espírito Santo — número superior à população de 66 municípios capixabas. A dimensão do bairro, sua força econômica e sua diversidade de demandas sociais têm atraído o interesse de lideranças políticas de diferentes partidos, que manifestaram apoio às chapas concorrentes.

Estão na disputa quatro chapas. A chapa 1, intitulada “Sustentabilidade é Ação”, é encabeçada pela professora Arlete Pereira, tendo Priscila Manso como vice. O grupo conta com o apoio dos deputados João Coser (PT) e Iriny Lopes (PT), da vereadora Karla Coser (PT) e da ex-deputada Brice Bragato. Eles defendem um projeto coletivo que busca um bairro mais seguro, sustentável, acolhedor e com mais qualidade de vida para todos.

A chapa 2, chamada “Bairro de Gente”, tem como presidente o bombeiro militar Tercelino Leite, com Alexandre Testinha como vice. A proposta do grupo é ampliar a segurança e promover mais dignidade para os moradores. Recebeu apoio dos deputados Denninho Silva (União Brasil), Bispo Alves (Republicanos) e dos vereadores Maurício Leite (PRD) e Armandinho Fontoura (PL).

Já a chapa 3, “Renovação, Trabalho e Independência para Jardim Camburi”, é liderada por Jomas Barbosa, com Priscila Novaes na vice-presidência. O grupo defende a criação de uma estrutura de segurança adequada e ampliada, atendendo tanto os moradores quanto a Guarda Municipal, com foco na representatividade e na autonomia. Conta com o apoio dos deputados Callegari (PL) e Danilo Bahiense (PL), além do vereador Darcio Bracarense (PL).

A chapa 4, “Unidos por Jardim Camburi”, tem como presidente Enock Sampaio e vice Caio Aurélio. Essa chapa recebeu um amplo apoio político, incluindo os deputados Mazinho dos Anjos (PSDB), Coronel Welinton (PL), Capitão Assumção (PL), Dary Pagung (PSB), Fabrício Gandini (PSD) e o vereador Bruno Malias (PSB). Além disso, Juninho Barbarioli é apontado como coordenador-geral do grupo. A proposta reúne experiência e juventude, com foco em segurança, mobilidade, qualidade de vida e mais oportunidades para o bairro.

Para o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), Jardim Camburi merece uma liderança comunitária comprometida com as demandas reais da população. “Estou apoiando a chapa 4, liderada por Enock Sampaio e por Juninho Barbarioli para a Associação Comunitária de Jardim Camburi. Eles unem experiência e juventude, junto com pessoas que fazem muito pelo nosso bairro. Confio em quem tem história e compromisso com Jardim Camburi. Um bairro mais forte se constrói com a participação de todos!”, afirmou Gandini.

Jardim Camburi tem uma história que remonta a 1928, com a aprovação do loteamento que daria origem ao bairro. A inserção no contexto urbano de Vitória, no entanto, ocorreu apenas na década de 1960. Com uma área de 2,61 km² e renda mensal média de R$ 3.066,59, o bairro se desenvolveu ao longo dos anos e hoje conta com um comércio pujante, opções variadas de lazer, escolas, faculdades e serviços. Mesmo com tantos avanços, a comunidade ainda enfrenta desafios importantes, como a acessibilidade urbana e a segurança pública — temas que estão no centro das propostas das chapas concorrentes nesta eleição.

A Comissão Eleitoral da ACJAC, presidida por Sandro Baptista, ressalta a importância da participação popular e da regularidade do processo. A expectativa é de que a votação seja um exemplo de mobilização cidadã em um dos bairros mais importantes da capital capixaba.

foto divulgação