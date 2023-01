VITÓRIA | Domingo (29) é dia de circo para a criançada na Arena Verão na praia de Camburi

O último dia de funcionamento da Arena Verão da prefeitura de Vitória, montada em frente ao antigo hotel Aruan, na Orla de Camburi, neste domingo (29), contará com uma programação especial para as crianças.

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e a companhia Ratimbum Produções apresentam, a partir das 10 horas, na praça Rei Pelé, o espetáculo teatral circense “Respeitável Público”.

Apesar de voltada para o público infantil, a peça, com entrada gratuita, promete levar alegria e vibração para a plateia de todas as idades.

“Respeitável Público” mistura circo com teatro de rua, sendo apresentados números de variedades, como malabarismo, mágicas e personagens com as famosas pernas de pau. Todo o repertório é acompanhado de música.

A proposta do grupo é retratar o circo itinerante, em que os números circenses eram apresentados por artistas em praças, feiras e outros espaços alternativos.

Serviço

Espetáculo teatral circense “Respeitável público”

Quando: próximo domingo (29), às 10 horas

Onde: Praça Rei Pelé – Arena de Verão da prefeitura de Vitória – Orla de Camburi em frente ao antigo hotel Aruan

Classificação Indicativa Livre

