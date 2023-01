VITÓRIA | Guarda Municipal recupera mais um veículo com restrição de furto e roubo

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) recuperou, na manhã desta terça-feira (10), mais uma motocicleta com restrição de furto e roubo. A apreensão ocorreu na Vila Rubim.

Por meio de informações passadas pela Gerência de Inteligência, as viaturas em patrulhamento no Centro de Vitória localizaram o veículo no estacionamento de um estabelecimento comercial.

A moto, que havia sido roubada no último domingo (8), em Cariacica Sede, foi recuperada e removida para o pátio do Detran, em Cariacica.

Fabiana Gonçalves de Souza, Coordenadora da Guarda de Apoio Operacional, destaca a importância do trabalho da Guarda Municipal na recuperação dos veículos: ” As viaturas são distribuídas em pontos estratégicos de patrulhamento na capital para abordagem e recuperação de veículos com esse tipo de restrição. A partir das informações coletadas pela Gerência de Inteligência é possível traçar uma rota para que os veículos sejam encontrados com maior rapidez”, afirma.

Dados

De acordo com os dados do Cerco Inteligente de Segurança, somente nestes primeiros dez dias do mês de janeiro, a Guarda Municipal recuperou 4 veículos. Nos últimos dois anos, mais de 200 veículos foram recuperados.

foto Leonardo Silveira