VITÓRIA | Nova Orla da Grande São Pedro está com 50% das obras concluídas

today15 de agosto de 2023 remove_red_eye115

Para marcar a execução de 50% das obras de reurbanização da Orla da Grande São Pedro (Fase 1A), foi realizada uma visita técnica ao canteiro de obras, na manhã desta segunda-feira (14), e o prefeito Lorenzo Pazolini acompanhou a concretagem de mais um trecho do novo deque.

O investimento para a requalificação da Orla Noroeste é de R$ 96.033.385,96, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e contempla a reurbanização da orla dos bairros São Pedro e Ilha das Caieiras, totalizando 1,16 km.

Nesse trecho, serão construídos estacionamento, passeio contínuo com calçada, ciclovia, deques, arquibancadas alagáveis, rampas, cinco atracadouros e paisagismo.

A área será beneficiada, ainda, com a construção do Centro de Pescado; um anexo para o Museu do Pescador, na praça do Caboré; queimadores de mariscos; área de manutenção de barcos; praça da quadra; e Rua Viva, implantada na Rua Felicidade Correa dos Santos.

O objetivo é recuperar a região com a requalificação de espaços públicos, por meio do desenho urbano da orla com calçadas, ciclovias, píeres, atracadouros, jardins, mobiliário urbano, implantação e reforma de equipamentos públicos, bem como de ações de melhoria da mobilidade urbana da região e o fomento das atividades econômicas.

2ª Etapa

Na última sexta-feira (11), foi publicado o edital para contratação de empresa ou consórcio para elaboração de projetos e execução de obras da 2ª etapa do Projeto de Reurbanização da Orla da Grande São Pedro, que contempla a reurbanização das orlas de quatro bairros: Santo André; Redenção; Nova Palestina e Resistência, totalizando 4,04 quilômetros.

O orçamento é de no máximo R$ 110.784.586,55, com 28 meses de obras na modalidade de contratação integrada, e recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Em um futuro próximo, vamos sair da praça Dom João Batista, na Ilha das Caieiras até Resistência, caminhando pela orla, passando por Santo André, Redenção e Nova Palestina. Apreciando as belezas da Grande São Pedro. Na última sexta-feira, lançamos o edital da segunda etapa da obra. Hoje, estamos aqui acompanhando a conclusão de 50% das intervenções dessa primeira etapa”, disse o prefeito Lorenzo Pazolini.

“A maioria dos capixabas não conhece o mais belo por do sol do Brasil, temos ainda culinária, gastronomia, arte e história. Com essas intervenções vamos potencializar tudo isso trazendo infraestrutura para os moradores e turistas, transformando essa região em um ponto turístico, com restaurante, museu, centro de pescado, queimadores de siris, praças, parques infantis, passarelas, ciclovia, estacionamentos, píeres, flutuantes e deque”, anunciou o prefeito.

Andamento das obras

No trecho de São Pedro até a Ilha das Caieiras, o antigo deque foi demolido e as fundações estão quase concluídas. Das 670 estacas previstas de serem cravadas na maré, 574 já foram executadas. Sobre as estacas 40% das lajes que formam o deque já estão concretadas. Estão em andamento ainda a pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário, o Museu do Pescador, o centro de pescado, o queimador de mariscos e a rua Viva.

O Projeto Orla da Grande São Pedro foi lançado em 2013, e para a sua elaboração, a PMV realizou um Concurso Público Nacional de Estudos Preliminares. Em 2015, os projetos foram elaborados. Dez anos após o lançamento as obras iniciaram.

foto Elizabeth Nader