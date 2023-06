10 shows de graça vão agitar Cariacica a partir do dia 29 de junho

A prefeitura de Cariacica vai fechar o mês de aniversário do município em grande estilo! Nos dias 29 e 30 de junho e 1º e 2 de julho o parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília, será palco de um megaevento com 10 shows gratuitos para toda a família.

“É uma grande felicidade poder comemorar os 133 anos da nossa Cariacica e oferecer para o nosso povo esses momentos de diversão e de alegria. Gostaria de convidar a todos para celebrar conosco este grande momento de nossa cidade”, disse o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio.

A programação contará com shows de Gabriela Rocha, Alemão do Forró, Wellington Silva, Cristian Greik, Eduardo e Muriel, Pr. Lucas, Luiza Andrade, Rony e Ricy, Emerson Xumbrega e Pele Morena.

“Preparamos uma programação eclética para agradar a diferentes públicos. Também montamos uma estrutura para receber bem toda a comunidade”, avisa Shymenne Benevicto de Castro, secretária de Governo.

Gospel

O primeiro dia do evento, em 29 de junho, contará com a estrela da música gospel Gabriela Rocha, que promete um show emocionante com seus louvores de sucesso como “Teu Espírito”, “Diz (Say)” e “Lugar Secreto”. Também embalam o público com hits da música gospel o Pr. Lucas e o cantor Wellington Silva, que se apresentam no mesmo dia.

Forró e sertanejo

Os dias 30 de junho e 1º de julho serão dedicados ao forró e ao sertanejo. A programação do dia 30 contará com Eduardo e Muriel e Luiza Andrade. Alemão do Forró chega com seus sucessos no dia 1º, data em que também fazem shows a dupla Rony e Ricy e Cristian Greik.

Samba e pagode

O último dia da festa, 2 de julho, é para quem gosta de sambar e pagodear. O palco do parque O Cravo e a Rosa vai receber Pele Morena e Emerson Xumbrega.

Economia criativa

Além das atrações musicais a festa terá uma feira de empreendedores cariaciquenses da economia criativa. Serão comercializados produtos como artesanato, bolos e doces, laticínios, cachaças, licores, linguiças, flores, queijos, entre outros.

Aniversário de Cariacica

Festa em comemoração aos 133 anos de Cariacica

Quando: dias 29 e 30 de junho e 1º e 2 de julho

Local: Parque O Cravo e a Rosa, Alameda da Frincasa, Nova Brasília

Entrada gratuita

Programação

29 de junho – Pr. Lucas, Wellington Silva e Gabriela Rocha, a partir das 19 horas

30 de junho – Eduardo e Muriel e Luiza Andrade, a partir das 20 horas

1º de julho – Rony e Ricy, Alemão do Forró e Cristian Greik, a partir das 19 horas

2 de julho – Emerson Xumbrega e Pele Morena, a partir das 17 horas

Feira dos Empreendedores da Economia Criativa

Dias 29 e 30 de junho e 1º de julho – a partir das 18 horas

Dia 2 de julho – a partir das 16 horas