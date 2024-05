Filhote disponível para adoção no CCZ de Anchieta

Um lindo filhote de cachorro, sem raça definida, está disponível para ser adotada no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Anchieta. Com 85 dias de vida, o pequeno animal aguarda por uma pessoa ou família para ter um nome e um lar.

De acordo com a coordenação do local, a jovem cadela já está vermifugada e quando completar 90 dias poderá receber a dose da vacina contra raiva no próprio CCZ. A vacina antirrábica está disponível para aplicação todas às quartas-feiras, das 08h às 11h e das 12h às 15h.

Informações: (28) 99254-2119

Endereço: Rua Emílio dos Santos Souza, 150, Bairro Justiça 2 (antigo prédio do Caps).