Sicoob é patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro 2024

today3 de maio de 2024 remove_red_eye65

Instituição financeira cooperativa passa a ter maior exposição de marca no campeonato mais disputado do país

O Sicoob tornou-se patrocinador oficial da maior competição de futebol entre clubes do país das Séries A e B do Campeonato Brasileiro 2024. A competição ocorrerá até 8 de dezembro. Durante toda a temporada, a instituição financeira cooperativa terá uma série de benefícios, incluindo título de patrocinador oficial, uso da marca oficial em campanhas e produtos, exposição da marca no backdrop de entrevistas e partidas do evento.

Essa edição marca o primeiro ano em que o Sicoob patrocina o torneio na série A. Segundo Cláudio Halley, superintendente de Estratégia e Gestão do Sicoob, o patrocínio representa um passo significativo na estratégia de marketing da instituição, que visa expandir a visibilidade da marca e difundir o cooperativismo financeiro entre os brasileiros.

“A presença do Sicoob no campeonato fortalece a nossa marca e amplia a visibilidade do Sistema. Essa iniciativa é uma oportunidade valiosa para difundirmos proativamente a mensagem do cooperativismo financeiro para um público ainda maior, consolidando nossa posição no mercado”, explica Cláudio Halley.

A parceria entre o Sicoob e o futebol brasileiro é uma tradição de longa data. Este ano, a instituição financeira, com mais de 8 milhões de cooperados, mantém participação ativa no Campeonato Brasileiro pela sexta temporada consecutiva. Nos anos anteriores, o Sicoob esteve presente com contratos de placas de publicidade nas Séries A e B do campeonato, parceria renovada para a rodada de 2024. Além disso, de 2020 a 2023, o Sicoob também esteve representado na Série C, reforçando seu apoio ao desenvolvimento do futebol em diferentes níveis.

“A paixão pelo futebol vai além das quatro linhas. Ao lado dos mais de 130 milhões de torcedores brasileiros, compartilhamos essa paixão pelo esporte. O Campeonato Brasileiro é um dos torneios mais acirrados e desejados pelos clubes do país, e é por isso que não poderíamos deixar de participar de mais uma edição”, destaca Cláudio Halley.

Campeonatos estaduais

Além da participação no Campeonato Brasileiro 2024, o Sicoob também está presente nos campeonatos estaduais. Este ano, as cooperativas do Sicoob patrocinaram sete competições regionais: Baianão, Mineiro, Catarinense, Goianão e Gauchão.

Cláudio Halley ressalta a importância dos campeonatos estaduais como uma oportunidade para apoiar o esporte local e fortalecer os verdadeiros princípios do cooperativismo em diferentes regiões.

“Acreditamos que o esporte desempenha um papel fundamental na integração social e nos alegra estar mais próximos das comunidades em que atuamos. Isso se reflete em nossos pontos de atendimento, onde auxiliamos a população local como uma instituição financeira cooperativa que oferta produtos e serviços financeiros acessíveis, além de compartilhar os momentos emocionantes dos campeonatos estaduais, que geram uma conexão genuína com as raízes e paixões das diferentes regiões do país”, conclui Cláudio Halley.