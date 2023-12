10ª Festa do Atum e do Dourado de Itapemirim começa dia 01 de janeiro

O ano de 2024 começa com festa para a comunidade pesqueira de Itapemirim. É a 10ª festa do atum e dourado, que será realizada nos dias 1, 2, 3 e 4 de janeiro, no pátio do Terminal Pesqueiro, em Itaipava.

Na segunda-feira (01) a festa terá início às 18 horas. A banda Artsamba se apresenta às 20h e às 22h Rickson Maioli.

Na terça-feira (02), os sertanejos João Victor e Vinícius sobem ao palco às 20h, e em seguida, às 22h o show será com a cantora Mika Lahass.

E para quem curte um rock and roll, na quarta-feira (03) se apresentarão as bandas Rock In Beer e Arquivo Pop, às 20 e 22h, respectivamente.

Já na quinta-feira (04), uma noite gospel encerra a festa do Atum e do Dourado. A banda Altitude sobe ao palco às 20 horas, e às 22h, a atração nacional Pamella.