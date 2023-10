10º Batalhão recebe visita de alunos do Núcleo de Atendimento Especializado

today3 de outubro de 2023 remove_red_eye118

Nesta terça-feira (03), o 10º Batalhão da Polícia Militar em Guarapari recebeu a visita de dois grupos de alunos do ensino público municipal, portadores de deficiências visuais e auditivas, Transtorno do Espectro Autista, altas habilidades e superdotação.

As crianças e adolescentes, pais, instrutores intérpretes, professores e a Coordenação do Núcleo puderam conhecer as instalações da Unidade.

A visita dos alunos do NAEE foi dividida em três grupos, na terça-feira da semana passada, dia 26 de setembro, foi comemorado o “dia do surdo” onde foi realizada a primeira visita de um grupo de alunos com deficiência auditiva e intérpretes de libras.

Durante as visitas foram apresentadas o funcionamento do Batalhão, as atividades da seção de trânsito e uma apresentação de abordagem com o uso do cão policial Mike.

“Ficamos felizes com o interesse da comunidade em conhecer as instalações da Unidade, em ver de perto um pouco da rotina operacional e administrativa de trabalho do policial militar. É muito gratificante ver a alegria e empolgação das crianças durante a visita”, finalizou o comandante.

A parceria do 10° Batalhão com o Núcleo perdura por alguns anos, pois a Polícia Militar firma o compromisso com a educação e a inclusão dos alunos com todos os tipos de deficiências.

Acompanharam a visita o soldado Kaleb e o Soldado Carlos, instrutores do Proerd. O Soldado Carlos,

que é Pós Graduado em Libras, interagiu com os visitantes traduzindo e interpretando a língua de

sinais.