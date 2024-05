INICIATIVA DEPUTADA JANETE DE SÁ | Serviços de saúde serão disponibilizados na ALES

Começa na próxima segunda-feira, 13 de maio, mais uma edição da Semana da Enfermagem na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A iniciativa da deputada Janete de Sá, presidente da Frente Parlamentar pela Valorização da Enfermagem, integra as comemorações do Dia da Enfermagem, que será celebrado no domingo (12). A ideia é reforçar a importância desta classe de profissionais no cuidado com a vida e com a saúde da população.

O evento ocorrerá durante toda a semana no Espaço Assembleia Cidadã, no térreo da Assembleia Legislativa, das 9h às 16h, com encerramento na sexta-feira (17). Serão oferecidos serviços de aferição de pressão, glicose capilar e comum, vacinação de Influenza, testes de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e Covid-19, além de testes de sinais vitais, distribuição de preservativos, ações de conscientização e palestras.

A abertura oficial do evento será na segunda-feira, às 14h. Neste primeiro dia de evento, serão disponibilizadas 400 doses da vacina contra Influenza para todos os grupos e palestra do Corpo de Bombeiros sobre primeiros socorros.

A Semana da Enfermagem será realizada em parceria com enfermeiros, auxiliares, técnicos, estudantes da área do Eteses e representantes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), da Subsecretaria de Vigilância e Saúde (SSVS) e da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória.