Mais de 94% da população de Vila Velha aprovam gestão de Arnaldinho

today10 de maio de 2024 remove_red_eye50

A aprovação popular do prefeito Arnaldinho Borgo, em Vila Velha – somando os quesitos “Bom”, “Ótimo” e “Regular” –, chega a mais de 94%, de acordo com a pesquisa realizada pelo instituto Futura Inteligência/Rede Vitória, divulgada nesta quinta-feira (9).

A análise dos números revela que o desempenho de Arnaldinho supera até mesmo as avaliações positivas do Governador Renato Casagrande (88%) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (54%).

As estatísticas comprovam não apenas a liderança do prefeito de Vila Velha no cenário eleitoral canela-verde, como também seu destaque no mercado político da Grande Vitória e do próprio Estado.

Arnaldinho Borgo é apontado como “ótimo ou bom” prefeito por 75,7% dos moradores de Vila Velha. Já 18,4% dos entrevistados o consideram um prefeito “regular” e somente 5,2% o avaliam como “ruim ou péssimo”.

Já o governador Renato Casagrande é avaliado como “ótimo ou bom” por 57,2% dos entrevistados. Outros 31% o consideram um gestor “regular” e 9,9%, “ruim ou péssimo”.

O presidente Lula, por sua vez, é apontado como “ótimo ou bom” por 30% do eleitorado canela-verde. Já 24,7% o avaliam como “regular” e 44,4% como “ruim ou péssimo”.

Ainda de acordo com a pesquisa de avaliação popular, 89% dos entrevistados aprovam a gestão da Prefeitura de Vila Velha e 90% aprovam a administração do Governo do Estado. Já a aprovação do Governo Federal ficou em 65%.

A gestão da PMVV foi avaliada como “ótima ou boa” por 65,6% dos entrevistados. Outros 24,4% disseram ser “regular” – o que também representa um voto de aprovação –, enquanto apenas 7,8% afirmaram ser “ruim ou péssima”.

Ao avaliar o Governo do Estado, 59% dos entrevistados apontaram a administração como “ótima ou boa”. Outros 31% disseram ser “regular” e 8,9% consideraram “ruim ou péssima”.

O Governo Federal, por sua vez, foi avaliado como “ótimo ou bom” por 34,3% da população de Vila Velha, enquanto 31,2% consideram a administração como “regular” e outros 32,3%, como “ruim ou péssima”.

Mesmo sem contar com as intenções de votos estimulados, Arnaldinho – que tem 53,9% de preferência nas intenções espontâneas – já venceria as eleições com folga, em primeiro turno.

A soma das menções de votos, envolvendo todos os possíveis concorrentes de Arnaldinho Borgo, não passa de 10,5%. Em todos os indicadores, o prefeito de Vila Velha entra na corrida pela reeleição com uma grande vantagem sobre os demais pré-candidatos.

Tendo em vista os números alcançados por Arnaldinho – acima de 50% em todos os cenários de intenções de votos – e considerando sua baixíssima rejeição (de apenas 5,2%), o prefeito de Vila Velha tem mais teto para crescer e pode vencer a reeleição no primeiro turno com uma vantagem ainda maior.