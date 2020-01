26° Festival de Cinema de Vitória Itinerante tem início neste final de semana

today9 de janeiro de 2020 remove_red_eye13

A partir desta sexta-feira (10), o 26° Festival de Cinema em Vitória Itinerante, sai da capital e viaja pelas praias do Espírito Santo. Com patrocínio da EDP, distribuidora de energia elétrica do Estado, por meio do Instituto EDP, organização que gere os investimentos socioambientais do Grupo, e realização da Galpão Produções e o Instituto Brasil de Cultura e Arte, o evento contará com sessões de cinema ao ar livre em uma rota que inclui os balneários de Guarapari, Barra do Jucu em Vila Velha, Guriri, Piúma e Manguinhos, na cidade de Serra.

A primeira cidade vai receber uma exibição exclusiva do 20° Festivalzinho de Cinema de Vitória e do material produzido nas oficinas de Trilha Sonora e Realização de Cinema e Vídeo realizadas ainda em dezembro. Após reunir um público de 40 mil pessoas para prestigiar o cinema nacional, o evento de cinema traz o filme de comedia Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral (100’, 12 anos), de Halder Gomes.

A programação conta com entrada gratuita, além de apresentar um show com o Tunico da Vila no dia 10, e com BatuQdellas no dia 11, em Guarapari. Todos os dias serão sorteados brindes e bicicletas.



Serviço

Guarapari

Data: 10 e 11 de janeiro – 19 horas

Local: Praia do Morro (próximo ao Quiosque 18)

Barra do Jacu/Vila Velha

Data: 14 de janeiro – 19 horas

Local: Praça Pedro Valadares

Guriri

Data: 18 de janeiro – 19 horas

Local: Praia de Guriri (Praça em frente à Praia)

Piúma

Data: 25 de janeiro – 19h30

Local: Praça Dona Carmen

Manguinhos/Serra

Data: 31 de janeiro – 19 horas

Local: Praça São Sebastião



Para consultar a programação completa: http://festivaldevitoria.com.br