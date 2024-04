Encontro da Família celebra 55 anos de Escola do Mepes em Anchieta

today25 de abril de 2024 remove_red_eye75

O 6° Encontro da Família na Escola vai celebrar, a partir das 9 horas deste domingo (28), 55 anos de uma bela história de educação: a fundação da Escola Família Agrícola de Olivânia, unidade de ensino do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES) mantida com recursos da Prefeitura de Anchieta e do Governo do Estado.

Conhecida pela sigla EFA-O, essa é a primeira escola da América Latina a utilizar a pedagogia da alternância, em que os alunos passam um período na escola, aprendendo técnicas agrícolas, e depois passam igual período em casa, aplicando o aprendizado na propriedade da família e repassando aos familiares. Na EFA-O os estudantes também cursam as disciplinas do currículo do Ministério da Educação, como Português, Matemática e outras.

“No dia 28 de abril vamos estar juntos para celebrar o 6° Encontro da Família na Escola”, contou o diretor da EFA-O, Marcos Bissa. “Essa parceria, que traz resultados nas vidas dos nossos jovens, merece um dia inteiro de comemoração”,completou.

No decorrer do dia a programação terá o clássico futebol das famílias, shows com a violeira Bella Viola e com a dupla Wetão e Gabriel, almoço comunitário, bingo e serviço de bar completo.

PROGRAMAÇÃO

Dia 28 de abril

9h – Celebração ecumênica em comemoração aos 55 anos da EFA-O.

Almoço comunitário.

Show com Bela Viola.

Futebol das famílias.

Bingo e leilões.

Encerramento com Wetão e Gabriel.