A experiência de uma doadora de sangue que já salvou oito vidas em 2020

Há cinco anos, Simonia Aparecida de Oliveira Diniz, supervisora financeiro do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mobilizou um grupo de amigos para doação de sangue. A causa, na época, era voltada para uma amiga, que na ocasião, passaria por um procedimento cirúrgico, sendo necessário alcançar o máximo possível de doadores.

O gesto de amor praticado pela supervisora não parou por aí. Agora ela é doadora regular e afirma que realiza três doações por ano desde então. “Doar sangue faz bem para quem recebe e também para quem doa. Nos sentimos felizes, pois é possível salvar vidas”, disse.

A iniciativa da Simonia Aparecida de Oliveira Diniz em 2020 já possibilitou que ela ajudasse oito pessoas. “Doar sangue é tão rápido. Se pudesse, eu doaria todo mês”, afirmou a supervisora.

O voluntário frequente pode doar sangue mais de uma vez no ano, obedecendo o intervalo, que deve ser de dois em dois meses para homens e de três em três meses para mulheres. Cada doação pode salvar até quatro vidas.

Referência em trauma

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência, unidade gerenciada pela Pró-Saúde em Vitória, é referência em atendimento ao trauma no Espírito Santo, e realiza em média 400 transfusões de sangue todo mês.

Durante o ano, a Unidade tem realizado ações educativas, com objetivo de estimular as pessoas a irem até o Banco de Sangue do Espírito Santo para doação. “Realizamos uma abordagem nas Recepções, durante as visitas nos leitos e também nas pesquisas que realizamos no hospital, com intenção de sensibilizar às pessoas a irem doar sangue”, destacou Flaviane Alves da Silva Mattos, responsável pela Agência Transfusional do HEUE.

Segundo Flaviane Alves da Silva, o estoque de sangue no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) está baixíssimo e, por esse motivo, uma força-tarefa foi desenvolvida no HEUE, com a intenção de as pessoas doarem. “Mesmo com o pedido de isolamento social, os acidentes domésticos e automobilísticos têm acontecido, por isso, é indispensável que os Bancos de Sangue estejam abastecidos, com a finalidade de atender os hospitais”, explicou.

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência já possui sua própria Agência Transfusional, composta por médica hematologista, farmacêutica bioquímica e técnicos de Laboratório. A Agência é responsável pelo armazenamento dos hemocomponentes (hemácias, plaquetas, plasmas e crioprecipitados), além de encarregada de buscar bolsas de sangue no Hemoes, para a realização de transfusões nos pacientes atendidos no HEUE.

Quem pode doar sangue

Pessoas que tiveram diagnóstico positivo para o Coronavírus podem realizar a doação após 30 dias sem apresentar sintomas.

Para doar sangue, é preciso ter de 16 a 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ser feita, obrigatoriamente, até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis.

Caso o voluntário tenha almoçado, o procedimento deve ser feito após três horas. E se for um doador frequente, ele não pode deixar de obedecer ao intervalo para doação, que deve ser de dois em dois meses para homens e de três em três meses para mulheres.

O interessado deve apresentar um documento original com foto, preencher um cadastro com informações básicas, responder a um questionário e ser submetido a exames de triagem como aferição de pressão, dosagem de hemoglobina, temperatura, entre outros.

Onde doar

Nos bancos de sangue do Espírito Santo, a doação está sendo realizada por meio de agendamento. A medida visa reduzir a circulação e aglomeração de pessoas nos locais.

– Hemocentro de Vitória

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe | Telefone: 3636-7920

– Unidade de Coleta de Sangue da Serra

Endereço: Avenida Eudes Scherrer Souza, s/nº (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva) | Telefone: (27) 3218-9429

– Hemocentro de Linhares

Endereço: Av. João Felipe Calmom, 174-298 – Centro | Telefone: (27) 3264-6000

– Hemocentro de Colatina

Endereço: R. Cassiano Castelo, 276 – Centro | Telefone: (27) 3717-2800

– Hemocentro de São Mateus

Endereço: Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington | Telefone: (27) 3767-7954

