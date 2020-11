A fila anda: conheça o novo affair de Luan Santana

today19 de novembro de 2020 remove_red_eye51

Luan Santana tá na pista. Após o fim do noivado com Jade Magalhães, e um pequeno teretetê com Giulia Be (rolaram uns beijinhos simmm) o cantor tem ficado muito próximo da Miss Brasil 2015, Marthina Brandt, de 28 anos.

Luan e Marthina se conheceram no salão de cabeleireiro que frequentam e têm se falado muito desde então. Fontes garantem que os dois mostraram interesse um no outro e já até já saíram juntos.

Marthina hoje é coaching e modelo. Ela enfrentou um câncer de útero logo após vencer o Miss Brasil em 2015.

Marthina iniciou tratamento quimioterápico logo após o Miss Universo, em Las Vegas . E venceu o câncer.

Fonte R7