​Grupo paulistano investirá na instalação de usina de biometano em Vila Velha

Durante o evento “Brazilian Regional Markets”, realizado essa semana, em São Paulo (SP), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou um novo empreendimento que reforça a posição estratégica de Vila Velha no mapa de investimentos sustentáveis no Estado.

De acordo com Casagrande, o Grupo Lara – que atua no gerenciamento e transformação de resíduos em desenvolvimento, energia e sustentabilidade – planeja investir na instalação de uma grande usina de biometano em Vila Velha, com capacidade de produção de 30 mil m3 de gás por dia. O objetivo do projeto é suprir as demandas operacionais da empresa “ES Gás” no Estado.

Originário de São Paulo, o Grupo Lara desempenha um papel fundamental na gestão de resíduos em Vila Velha. Segundo informações divulgadas pela empresa, que administra a destinação final de resíduos, este será um dos três projetos de usinas de biometano programados para atender à empresa de gás do Espírito Santo. Esse gás será obtido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, portanto, também é considerado como “energia renovável”.

Embora o valor do investimento não tenha sido divulgado, estima-se que a instalação da usina vai custar entre R$ 60 milhões e R$ 70 milhões. A iniciativa visa transformar resíduos orgânicos em biometano, uma fonte de energia renovável.

Inovação e sustentabilidade

Em resposta ao anúncio sobre o novo projeto de energia sustentável no município, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, expressou confiança no potencial transformador desse tipo de empreendimento para a cidade.

“Estamos comprometidos em tornar Vila Velha um centro de inovação e sustentabilidade. Esses investimentos não apenas fortalecem nossa economia, como também contribuem para a proteção do meio ambiente, promovendo um futuro mais verde e mais próspero para nossa cidade”.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, este projeto tem papel estratégico para a atração de novos negócios e a geração de mais empregos no município.

“Investimentos em energia limpa e saneamento modernizam nossa infraestrutura e também geram oportunidades para o crescimento econômico sustentável. Estamos comprometidos em colaborar com o setor privado e com as instituições governamentais, para juntos impulsionarmos o desenvolvimento sustentável de Vila Velha.”

Colaboração

Durante o evento “Brazilian Regional Markets”, na capital paulistana, nesta quarta-feira (24), o Governador Renato Casagrande aproveitou a oportunidade para destacar as perspectivas econômicas do Espírito Santo, com foco especial nos investimentos sustentáveis e na importância da colaboração entre o governo e o setor privado, para assegurar o alcance das metas de descarbonização e universalização do saneamento no Estado.

“Estamos construindo uma parceria sólida com o setor privado. Temos Parcerias Público-Privadas (PPPs) operacionais para o setor de saneamento e estamos avançando em projetos como a usina de dessalinização, concessões para reuso de água e a concessão de seis parques estaduais, entre outros”, ressaltou o governador.

O presidente da Cesan, Munir Abud, reiterou os investimentos já anunciados pela companhia – que somam R$ 20 bilhões –, visando garantir segurança hídrica para as empresas e moradores de Vila Velha, a partir da universalização do abastecimento de água e do tratamento de esgoto na cidade.