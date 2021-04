Agentes do amanhã | Projeto oferece bolsa de R$ 400 para cada aluno participante

8 de abril de 2021

Inscrições estarão abertas este sábado, dia 10; serão 150 vagas e oficinas on-line com 30 horas de duração cada, no total de 150 horas de conteúdo

A Cultura na periferia sempre foi uma força transformadora, pelo caráter educativo, por estimular o empoderamento e ampliar vozes que precisam ser ouvidas. Esse é o conceito do projeto Agentes do Amanhã – Trilhas da Cultura, iniciativa que vai oferecer formação continuada para jovens de 16 a 29 anos: artistas, produtores e fazedores de Cultura que sejam moradores da Grande Vitória, com prioridade para os bairros de periferia e em situação de vulnerabilidade social.

Serão cinco oficinas on-line, com 30 vagas e 30 horas de duração para cada – no total de 150 participantes e 150 horas de conteúdo. Cada aluno selecionado será contemplado com bolsa de R$ 400 pela participação nas aulas.

Para duas oficinas, as inscrições já começam este sábado, 10, e vão até dia 18. São elas: Políticas Públicas Culturais e Protagonismo da Juventude, com o gestor cultural Erlon Paschoal; e Comunicação e Marketing Cultural, com a publicitária Tereza Dantas e a produtora e arquiteta Karola Balves.

Para se candidatar, é só acessar o link https://linktr.ee/parceirosdobeminstituto. Os selecionados serão divulgados no dia 20 de abril.

As aulas da oficina de Políticas Públicas Culturais começam no próximo dia 26, com conclusão em 17 de maio. A periodicidade é de três vezes por semana: segunda, quarta e sexta, das 14 horas às 17 horas.

Já os encontros virtuais de Comunicação e Marketing Cultural acontecem de 27 abril a 18 de maio, com aulas terça e quinta, das 18h às 21h; e sábado, das 14h às 17h.

A data de inscrição para os outros três cursos do “Agentes do Amanhã – Trilhas da Cultura” será divulgada em breve. As oficinas que completam o projeto são Empreendedorismo Cultural, Mercado e Economia Criativa, com o mestre em artes Clair Junior; Elaboração de Projetos Culturais, com o publicitário e agente cultural Daniel Morelo (foto); e Gestão de Projetos Culturais e Prestação de Contas, com a produtora cultural e comunicóloga Simone Marçal.

Ações Afirmativas nas Oficinas e inscrições

Cada oficina terá até 30 alunos e a prioridade das vagas são para jovens pertencentes a famílias de baixa renda, moradores de bairros de alta vulnerabilidade social abrangidos pelo programa Estado Presente e/ou inscritos no CADÚnico.

Além disso, 50% das vagas são reservadas para mulheres, negros, pessoas LGBTQI+ e pessoas com deficiência, como forma de promover a diversidade do acesso ao conhecimento. Cada participante poderá se inscrever e contar com o retorno financeiro de R$ 400 em até três oficinas – no total de R$ 1.200.

É possível participar dos cinco cursos e receber todos os certificados, mas a bolsa se limita a três. As oficinas serão executadas de forma on-line, por meio do aplicativo Zoom, entre os meses abril e maio.

A bolsa de R$ 400 será paga após o término de cada oficina, por meio de depósito bancário na conta do próprio aluno, mediante comprovação de pelo menos 80% de frequência nas aulas e 60% de aproveitamento nas atividades propostas. Todas as aulas serão on-line e gratuitas, atendendo a determinações e recomendações expedidas pelo Poder Público para combate à pandemia da Covid-19.

A realização do projeto é do Instituto Parceiros do Bem, com recurso viabilizado pela Lei Aldir Blanc.

Serviço

Projeto AGENTES DO AMANHÃ – TRILHAS DA CULTURA oferece 5 oficinas e R$ 400 de bolsa para jovens da periferia.

Vagas: 30 participantes em cada oficina, no total de 150.



Bolsa auxílio: R$ 400,00 por aluno, com limite de três oficinas acumuladas – total de R$ 1.200. O pagamento da bolsa será realizado diretamente na conta do aluno e não possível indicação de conta de terceiros.

Perfil do participante: agente produtor cultural entre 16 e 29 anos, morador da periferia da região metropolitana da Grande Vitória. Prioridade para moradores de bairros de alta vulnerabilidade social, abrangidos pelo Programa Estado Presente ou inscritos no CADÚnico.

Inscrição: a partir de 10 de abril, de acordo com cada oficina.

Informações: www.instagram.com/parceirosdobeminstituto

Inscrições: https://linktr.ee/parceirosdobeminstituto

Contato: [email protected]/ 27 99930-1103 (whatsapp)

Produtora e arquiteta Karola Balves.

Gestor cultural Erlon Paschoal.

Produtora cultural e comunicóloga Simone Marçal (foto Bruno Marçal)

Publicitária Tereza Dantas.