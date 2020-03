ALES lança boletim de notícias por WhatsApp

today4 de março de 2020 remove_red_eye17

A Secretaria de Comunicação (Secom) da Assembleia Legislativa (Ales) lança nesta quarta-feira (04) o envio de boletins informativos via WhatsApp. O serviço de informações é uma nova ferramenta integrante do projeto Secom 4.0, com o objetivo de facilitar o acesso dos cidadãos às notícias e serviços do legislativo, além de informar sobre estreias de programas e produções da Casa.

O boletim via aplicativo de mensagem será enviado de segunda a sexta-feira duas vezes por dia, no início da tarde e no fim do dia. Para ter acesso ao serviço basta acessar o link do serviço. O acesso também poderá ser feito pelo compartilhamento de convite por quem já participa do grupo.

A divulgação do boletim será feita ainda por meio de cartazes distribuídos no prédio da Ales com códigos de acesso, o QR Code. Apesar de aberto o grupo não contará com interações e será destinado exclusivamente ao envio do boletim.

De acordo com o coordenador de Integração e Conteúdo da secretaria, Emerson Cabral, o novo serviço pretende estreitar o trabalho desenvolvido pela comunicação institucional da Casa com o cidadão. Ele acredita que inicialmente o boletim terá maior adesão de jornalistas, advogados e outros profissionais que atuam no meio político e de cidadãos que de certa forma já têm uma participação mais ativa na área. “Mas o que a gente quer na verdade é democratizar, ir além dessa audiência. Não só atender a essas pessoas, que por força da profissão já têm um interesse comum pela política, mas queremos que a política faça parte do cotidiano do capixaba”, avalia Cabral.

Foto Lissa de Paula