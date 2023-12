ALFREDO CHAVES | Equipe do PA participa de capacitação para melhorar atendimento

today18 de dezembro de 2023 remove_red_eye43

A equipe de enfermagem do Pronto Atendimento (PA) de Alfredo Chaves, gerida pela Associação Mahatma Gandhi, participou este mês de uma importante capacitação online conduzido pelos responsáveis do Programa Boas Práticas.

O projeto, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, é resultante de uma parceria entre o Hospital do Coração de São Paulo, a Beneficência Portuguesa e o Ministério da Saúde, visando aprimorar o manejo no atendimento às urgências cardiovasculares.

Ainda de acordo com as informações, o projeto “Boas práticas na Atenção à Cardiologia e Urgências Cardiovasculares” desenvolve o Programa de Tele-eletrocardiografia, com a rede de Suporte Remoto oferecida às ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e às Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) em diversos municípios brasileiros.

Junto à iniciativa foi implementado o “Programa de melhoria de qualidade em cardiologia”, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e o apoio da American Heart Association (AHA), que inclui a qualificação na produção de laudos médicos de eletrocardiogramas 24 horas por dia, bem como o suporte diagnóstico em casos de protocolo IAMCSST (Infarto do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST) e Arritmias.

A enfermeira e coordenadora do PA Municipal, Virgínia Junqueira, destacou que o projeto irá contribuir para o enriquecimento dos conhecimentos dos colaboradores. “Temos uma equipe que é muito responsável e dedicada. Esta iniciativa irá promover ainda mais as habilidades e a humanização no atendimento aos pacientes enquanto estiverem sob nossos cuidados”, defendeu a coordenadora.