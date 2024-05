‘BELO DESASTRE – O CASAMENTO’ estreia nesta quinta-feira (16) nos cinemas

Comédia estrelada por Dylan Sprouse e Virginia Gardner conta com distribuição da Diamond Films

BELO DESASTRE – O CASAMENTO estreia nesta quinta-feira: 16 de maio. Com distribuição da Diamond Films, o segundo filme da franquia “O Belo Desastre” é estrelado por Dylan Sprouse e Virginia Gardner e conta a história de Travis e Abby, dois jovens que, depois de uma noite louca em Las Vegas, acordam casados. Após descobrirem o que fizeram, decidem ir ao México para curtir a lua de mel com amigos e família. A estreia do longa acontece em todo território brasileiro e tem classificação indicativa de 16 anos.

Os protagonistas do longa são Dylan Sprouse e Virginia Gardner. Além disso, o elenco principal também conta com Libe Barer, Austin North, Steven Bauer, Kyle Richards e Alex Aiono.

Não é a primeira vez que o diretor Roger Kumble trabalha com Sprouse. A primeira parceria aconteceu no filme After – Depois da Verdade, o que possibilitou que eles desenvolvessem uma ligação e um entendimento sobre o outro, gerando espaço para cenas e falas improvisadas.

“Tem vezes que ele improvisa as próprias falas, temos esse entendimento entre nós.”, diz o diretor. “Eu já trabalhei com Roger em três projetos e hoje posso falar que somos como unha e carne. Penso que conseguimos e nos entendemos muito bem.”, diz Sprouse sobre suas experiências com Kumble.

Sinopse

Em BELO DESASTRE – O CASAMENTO, Travis Maddox (Dylan Sprouse) e Abby Abernathy (Virginia Gardner) acordam depois de uma noite louca em Las Vegas confusos, de ressaca e… casados! Então, eles fazem o que qualquer casal jovem recém-casado e que mal se conhece faria: viajam para o México para uma lua de mel com seus melhores amigos e família.