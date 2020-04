Alunos de Anchieta recebem atividades pedagógicas durante quarentena

Os alunos da rede municipal de ensino de Anchieta já estão recebendo atividades pedagógicas de acordo com currículo municipal. Com a prorrogação das medidas de isolamento social, a Secretaria de Educação está orientando as escolas para a elaboração das atividades pedagógicas a serem enviadas para os estudantes durante o período de quarentena.

O material será enviado preferencialmente por meio eletrônico para as famílias, que neste momento são corresponsáveis pela realização das atividades escolares dos filhos.

Conforme o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino, por se tratar de escola pública, onde o ensino deve ser universal e atender a todos os alunos e na impossibilidade de atingir de forma qualitativa 100% dos estudantes, as atividades não serão avaliativas. “Nesse momento as atividades não contarão como reposição aos dias letivos, porém será um meio de manter o vínculo do aluno com a escola, bem como sua rotina de estudos”, esclareceu.

As atividades serão enviadas a todas as modalidades de ensino; educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), reservadas suas especificidades. Segundo o secretário, os alunos da educação especial receberão as atividades com as devidas adaptações.

A Prefeitura também disponibilizou aos alunos da rede, em vulnerabilidade social, kit alimentação com cerca de 13 itens, como forma de atender a necessidade nutricional dos alunos . Foram atendidos inicialmente 2 mil alunos.