Anchieta | Confira o resultado do Edital da Lei Aldir Blanc – inciso III

today9 de outubro de 2021 remove_red_eye58

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico, publicou no dia 08 de outubro o resultado parcial dos selecionados do Edital de Chamamento Público da Lei Aldir Blanc – inciso III. O certame foi destinado para pessoas físicas, artistas e trabalhadores do setor cultural e moradores de Anchieta há mais de dois anos. Os contemplados foram selecionados após uma rigorosa avaliação feita voluntariamente por profissionais renomados do Estado.

O foco principal foi dar suporte a classe de trabalhadores culturais que tiveram suas rendas diretamente afetadas pela pandemia de Covid-19.



Conforme informações, o edital contemplou 16 propostas nas seguintes categorias artísticas: teatro, dança, música, audiovisual, artesanato, cultura popular tradicional e literatura. Os valores dos prêmios vão de R$ 2 mil a R$ 5 mil. Os recursos utilizados são remanescentes da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, recebida pelo município para auxílio aos artistas e trabalhadores da cultura local. O edital é voltado a pessoas físicas e artistas locais, também afetados por conta da paralisação de suas atividades, em virtude da pandemia da Covid-19.



“É importante atentarmos para o objetivo deste edital de chamamento, que é emergencial e não somente de fomento, ou seja, teve como foco principal dar suporte a classe de trabalhadores culturais que tiveram suas rendas diretamente afetadas pela pandemia de Covid-19”, destaca a gerente da pasta, Maria Fernanda Barros.



A comissão é composta por três curadores da área de Cultura de fora da cidade, são eles: Rafaella Vagmaker, ex diretora do Sesc Cultural Glória e produtora Cultural (Vitória), Dori Sant’Ana professor da Faculdade de Música do ES (FAMES) e Mestre em Arte Cênicas (Vitória), Herialdo Plotegher coordenador da Secretaria de Estado da Cultura ES, (Vitória).



Clique aqui e confira o resultado:

https://www.anchieta.es.gov.br/uploads/documento/20211008110558-resultado-parcial-dos-selecionados.pdf



Informações: (28) 3536-2467 ou pelo e-mail: [email protected]