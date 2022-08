ANCHIETA | Declaração do Imposto Territorial Rural pode ser realizada até 30 de setembro

today24 de agosto de 2022 remove_red_eye38

Proprietários de imóveis rurais tem até 30 de setembro para realizar a Declaração do Imposto Territorial Rural (DITR 2022). A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, está à disposição para orientar e tirar dúvidas.

Para efetuar a atualização é necessário que o proprietário apresente a declaração 2021 ou da última declaração no Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, localizado no térreo da Secretaria Municipal de Agricultura, que fica localizada em frente à Praça São Pedro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

De acordo com a Receita Federal, caso a entrega do DITR não ocorra neste período, o contribuinte precisará pagar uma multa de 1% ao mês ou uma fração de atraso, calculada sobre o valor total do imposto devido.

Conforme o titular da pasta, Fabiano Mezadri, a declaração é obrigatória e permite que o imóvel fique em consonância com a lei vigente.

Informações: (28) 3536-3280.