VILA VELHA: prefeitura faz campanha para regularizar MEIs e fortalecer pequenos negócios

today5 de maio de 2026 remove_red_eye77

Com olhar atento para quem faz a economia girar na ponta do setor produtivo, a Prefeitura de Vila Velha está realizando uma campanha de regularização de Microempreendedores Individuais (MEIs). A ação integra a programação da Semana do MEI 2026 e mira, sobretudo, na regularização de débitos e na Declaração Anual do Simples Nacional (DASN): obrigatória até para quem não teve faturamento no último ano.



Durante todo o mês de maio, o atendimento aos MEIs será prestado pela Vila do Empreendedor, de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 17h. O órgão funciona no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica, onde uma equipe qualificada estará de prontidão para garantir o suporte necessário, desde a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional até a negociação de débitos pendentes. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Vila do Empreendedor: (27) 3149-7352.



A iniciativa busca evitar dores de cabeça futuras, como multas, juros e até a perda de enquadramento no regime simplificado, garantindo que os pequenos negócios sigam no trilho da legalidade e do crescimento. Afinal, formalização não é burocracia e, sim, proteção, oportunidade e crescimento com bases firmes. A ação está sendo conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Vila do Empreendedor.



“O empreendedor precisa estar focado em fazer o negócio prosperar. Nossa missão é antecipar este processo, orientar e dar as condições para que ele se mantenha dentro da regularidade e da segurança. Essa campanha é um chamado direto para que os MEIs de Vila Velha em situação irregular não deixem para depois aquilo que pode comprometer o seu trabalho”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti.



Para a diretora da Vila do Empreendedor, Danielle de Deus, o momento é estratégico para que os MEIs possam resolver mais de um problema de uma só vez, em um único lugar: “Esta é a chance de acertar os problemas do passado e abrir caminho para o futuro. Com a orientação da nossa equipe, o microempreendedor canela-verde conseguirá entregar sua declaração dentro do prazo e, ao mesmo tempo, organizar suas pendências, evitando complicações lá na frente”, destaca.



E ela completa: “Os débitos podem ser quitados ou parcelados pelos canais oficiais do governo – como o Portal do Empreendedor e o Simples Nacional –, desde que a declaração seja enviada com pelo menos dois dias de antecedência. Já nos casos de Dívida Ativa, a negociação deve ser feita pelo portal Regularize”, explicou a diretora.



Serviço

Campanha de Regularização de MEIs

Data: mês de Maio (de segunda a sexta-feira)

Horário: das 8h às 17h

Local: Vila do Empreendedor

Endereço: Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica

Mais informações: WhatsApp (27) 3149-7352.