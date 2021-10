ANCHIETA | Dia 08 de outubro inicia a 23ª edição do Festival de Frutos do Mar de Iriri

Um dos principais eventos gastronômicos do Estado, o Festival Capixaba de Frutos do Mar, que acontece em Iriri, litoral de Anchieta, acontece este ano entre os dias 08 e 12 de outubro, durante um feriadão. A abertura será no dia 08 por meio de uma programação especial e os organizadores esperam comercializar os pratos promocionais até o final de outubro.

Em virtude da pandemia, o formato desta edição será diferente: os pratos serão servidos apenas nos restaurantes participantes. Nos anos anteriores o evento acontecia em uma ampla praça de alimentação. O festival conta com pratos a base de frutos do mar e temperos locais, e são comercializados a preços promocionais.

O secretário municipal de Turismo e Empreendedorismo, Caio Mozer, explica que nessa edição, como não haverá a praça gastronômica, entre os dias 08 a 12, os visitantes serão recepcionados na praça de eventos de Iriri, aonde receberão o guia gastronômico que vai mostrar aos visitantes os pratos do festival, os estabelecimentos participantes e como chegar ao local escolhido.



Mozer disse ainda que a programação musical e cultural também foi suspensa este ano, a fim de evitar aglomeração. “Não podemos promover aglomerações, temos que ter muito cuidado ainda para evitar a propagação do vírus. Estaremos apoiando o evento e ajudando para ser realizado da melhor forma possível”, garantiu.



Para o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, o festival, mesmo que em um formato diferente do habitual por conta da pandemia, irá ajudar a aquecer a economia local gerando emprego e renda para os moradores. “O Festival Capixaba de Frutos do Mar movimenta a nossa economia com empregos temporários e com turistas visitando e comprando no comércio local, além disso, ajuda a divulgar as potencialidades que Anchieta tem para oferecer”, disse Petri.



Iriri é um dos destinos mais procurados no Estado por quem adora praia. O balneário é um dos redutos capixabas mais agradáveis, com clima de interior, belas praias, bucolismo e, ao mesmo tempo, boas opções gastronômicas e de lazer. O local também tem uma vasta rede de pousadas, restaurantes e hotéis.



O evento é organizado pela Associação Iriri Vivo com apoio da Prefeitura de Anchieta.