ANCHIETA | Projeto Cultura no Pátio será lançado domingo (04) no Santuário

today2 de setembro de 2022 remove_red_eye30

A Prefeitura de Anchieta lança neste domingo (04) o Projeto Cultura no Pátio. O objetivo da iniciativa é levar uma vez por mês música, arte e cultura no pátio do Santuário Nacional de Anchieta.

A programação deste domingo (04) começa a partir das 16h30min com apresentação da banda de congo Raízes da Barra e logo em seguida, Vanessa Loyola Trio (MPB) – com voz, violoncelo e piano. As próximas edições do projeto irão ocorrer em 09 de outubro, 06 de novembro e 04 de dezembro.

09 de outubro

16h30 – Grupo Capoeirar Libertação

17h30 – Moxuara MPB

06 de novembro

16h30 – Banda de Jongo Sol e Lua

17h30 – Rogerinho do Cavaco – samba e chorinho

04 de dezembro

16h30 – Banda de Jongo de São Mateus

17h30 – Serena e Convidados (violão Cajon) MPB