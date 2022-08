Anchieta promove 3º Celebrai com participação da cantora Midian Lima, veja a programação aqui

A Associação de Pastores Evangélicos em Anchieta (Aspea) realiza nesta sexta (26) e sábado (27) o 3º Celebrai, Cristo Vive em Anchieta – A Marcha para Jesus. Momentos de oração, pedalaço, apresentações culturais fazem parte da programação, além do show da cantora gospel Midian Lima.

As atividades começam na sexta-feira (26), às 19h, com momento cívico, em seguida haverá reflexão bíblica e apresentação da cantora gospel Midian Lima.

Já no sábado (27) a programação inicia às 9h com a concentração para o pedalaço e buzinaço, em frente a sede da prefeitura da cidade. O pedalaço seguirá pelo bairro Canta Galo, Avenida Rauta, Centro e finalizando na Praça São Pedro com momento de oração. A partir das 18h acontece apresentação de bandas locais, duplas, solos, poesias e reflexão da palavra.