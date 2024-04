ANCHIETA | Sandrera, cantor capixaba, se apresenta no CEU das Artes nesta quinta (18)

today16 de abril de 2024 remove_red_eye34

O cantor e compositor capixaba Sandrera se apresenta em Anchieta nesta quinta-feira (18), às 19h30, no CEU das Artes. Ele é referência na cena folk rock nacional e sempre usou a palavra como motor para criação artística, seguindo os passos das principais referências como Bob Dylan, Joan Baez, Neil Young, Belchior, Raul Seixas e Zé Geraldo.

No seu novo show, “Poemas Engarrafados”, o artista celebra esse encontro em forma de “palavra cantada”. A apresentação no CEU das Artes terá duração de cerca de uma hora e faz parte do projeto de Circulação Cultural da Secult. A entrada é franca, mas os assentos limitados.

Cantor e compositor nascido em Vila Velha, Sandrera se apresenta desde o final dos anos 90. Com mais de 15 anos de estrada, já esteve em diversos estados brasileiros e até outros países. Em 2008 se apresentou no Kulturtestivalen, na Noruega, em 2009 no Mix Art Festival na França e em 2010 no espaço cultural Jean Papeau, também na França.