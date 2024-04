Políci Civil divulga lista atualizada dos procurados de Venda Nova do Imigrante

today26 de abril de 2024 remove_red_eye92

A Polícia Civil divulgou, na quarta-feira (24), fotos de foragidos da justiça que estão sendo procurados por crimes cometidos em Venda Nova do Imigrante.

O objetivo é que diante das informações, a população possa contribuir repassando informações para ajudar nas prisões.

As contribuições podem ser feitas pelo telefone 181 e também pelo site https:/disquedenuncia181.es.gov.br, onde também é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

“A população pode ajudar a encontrarmos esses indivíduos por meio do 181. Todas as denúncias são apuradas e a participação da população é fundamental no enfretamento a violência e a criminalidade na nossa cidade e região.” disse o Delegado Alberto Roque Peres, Titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais da Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.