Anchieta se consolida como destino das famílias para curtir carnaval

today16 de fevereiro de 2024 remove_red_eye45

Anchieta se consolidou como um dos melhores destinos para o verão e o carnaval no Sul do Estado. A programação carnavalesca de 2024, como nos últimos anos, agradou todas as idades. Foram cindo dias com momentos de encontro das famílias, de lazer, diversão, tranquilidade e preservação da cultura local. Desfiles de blocos, apresentações musicais, shows, marchinhas e matinês fizeram parte das atividades.

Para o secretário municipal de Turismo, Caio Mozer, Anchieta se apresenta com um destino turístico diferenciado por sua diversidade de atrativos e por contar com programação especial de carnaval descentralizada. “Realizamos a programação do carnaval em cinco pontos do município: na Praia Central e nos balneários, Iriri, Castelhanos, Ubu, Inhaúma e Praia dos Coqueiros”, lembrou.

A programação proporcionou aos turistas, visitantes e moradores de Anchieta uma variedade de opções. “Para quem buscou diversão, atrações musicais, desfile de blocos, belas praias, boa gastronomia, uma das maiores redes de meios de hospedagem da região, conforto e tranquilidade, Anchieta foi o destino certo”, ressalta.

O ponto alto do Carnaval de Anchieta tem sido a sua programação descentralizada, que oferta diversidade de escolhas para diversão e lazer, aliadas à garantia para os foliões estarem em ambientes seguros. Este ano, além de reforço na segurança, com apoio da Guarda Civil Municipal e das polícias Militar e Civil, a prefeitura instalou diversas câmeras de videomonitoramento na sede, nas praias e nas entradas do município.

Outro fator de destaque deste ano, pontuado pelo secretário, foi a montagem de uma ótima estrutura coberta na Praia Central para realização das matinês de carnaval, concentração de blocos carnavalescos, shows musicais e comercialização de produtos, tudo em ambiente atrativo e seguro.

“Com certeza o carnaval 2024 proporcionou o aquecimento da economia local, geração de renda para a força de trabalho e, sobretudo, estimulou a interação dos moradores e turistas nesta festa. Aproveitamos para agradecer a todos turistas, visitantes, moradores e profissionais envolvidos na organização do evento”, enfatiza o prefeito Fabrício Petri.

O planejamento do Carnaval de Anchieta 2024 garantiu sucesso de público, atraindo milhares de turistas e visitantes. Cerca de 200 mil pessoas curtiram o carnaval na cidade.