Anchieta sedia etapa do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer

16 de outubro de 2021

Torcedores maiores de 12 anos poderão apreciar os jogos mediante apresentação do comprovante do esquema vacinal disponibilizado pelo app Conecte SUS

Anchieta irá sediar a partir da próxima terça, dia 19, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer. O evento será realizado na arena da Vila Olímpica até o próximo dia 24 com participação de oito equipes, incluindo o time de Anchieta, pentacampeão estadual.

Conforme os organizadores, serão dois grupos de quatro equipes, todos jogando entre si dentro de cada grupo. Os dois melhores de cada grupo fazem as semifinais no sábado (23) e a final no domingo (24). Os jogos irão acontecer de segunda a sexta, a partir das 18h, sábado e domingo a partir das 9h. A entrada será gratuita, mas com restrições devido a pandemia.

A secretaria municipal dos Esportes e da Juventude, juntamente com o comitê organizador, irá seguir as regras sanitárias de acordo com o Decreto nº 6.183/2021. Haverá duas entradas para as arquibancadas, visando o distanciamento dos torcedores na entrada e na saída. Todos os participantes irão passar por medidor de temperatura de devem se higienizar com álcool em gel, disponibilizado nas entradas, além do uso obrigatório de máscara.

Só será permitida a entrada do público acima de 12 anos com apresentação de um documento com foto e o comprovante do esquema vacinal, emitido pelo aplicativo Conecte SUS.

Também, conforme os organizadores, haverá distanciamento entre os torcedores com demarcações pré-estabelecidas. Crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

O secretário da pasta, João Orlando Simões, destaca que sediar o campeonato é muito importante para o município. “Estamos muito felizes em sediar esse evento. Recentemente nossos times, feminino e masculino, foram campeões estaduais no Beach Soccer e em 2020 o time de Anchieta ficou em terceiro lugar no brasileiro. Com isso Anchieta ficou conhecida como o celeiro da modalidade no Estado”, explica o secretário.

A segunda etapa do campeonato irá ocorrer em novembro, em Recife (PE), e a final será realizada de 30 de novembro a 04 de dezembro no Rio de Janeiro (RJ).