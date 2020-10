Aos 80 anos, Pelé é homenageado pela Fifa

Em reconhecimento ao seu legado para o futebol, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) prestou uma homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que completa 80 anos hoje (23). A Fifa iniciou as ações desde as primeiras horas desta desta sexta-feira (23), com postagens nas redes sociais de felicitações a Pelé, considerado o melhor jogador de todos os tempos.

“Feliz Aniversário de 80 anos ao Rei”, diz o título de uma das três publicações em relação ao ex-atacante do Santos e da Seleção Brasileira.

Entre as homenagens, figuram fotos, vídeos, números do ex- atacante, depoimentos de jogadores e de celebridades internacionais, como o líder da banda Rolling Stones, Mick Jagger, e o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela.

As redes sociais da entidade também prestaram homenagens a Pelé. “Obrigado por tudo e tenha um lindo aniversário de 80 anos”, diz uma postagem.

Em outra mensagem, a Fifa disse que nenhuma ação vai fazer justiça ao legado do craque. Durante a sua carreira, Pelé ganhou três Copas do Mundo (58, 62 e 70), duas Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros e foi escolhido sete vezes o melhor jogador do mundo pela revista France Football. Ele ainda foi eleito o melhor jogador do século XX pela Fifa.

“Pelé, nenhuma palavra vai fazer justiça a você, mas o material publicado aqui, e o desejo de tantas lendas do futebol, por todo o mundo, que reservaram um tempo nestes momentos difíceis para te homenagear, talvez isso seja o que melhor para ilustrar a incalculável importância que você tem para o futebol”, disse a Fifa.



Reconhecimento mundial

A entidade afirmou ainda que não tem como mensurar o que ex-artilheiro do Santos fez pelo futebol dentro e fora de campo.

“Há uns poucos nomes que são conhecidos no mundo todo. Isso inclui algumas figuras históricas, um pequeno número de ícones da música e do cinema, assim como um grupo exclusivo de esportistas, sendo Pelé um deles, de forma inquestionável. Não importa a geração, o país ou a origem das pessoas, todos conhecem o famoso atacante brasileiro”, disse a entidade.



Fonte Agência Brasil