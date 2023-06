Após sucesso no ‘BBB 23’, Gabriel Santana se prepara para novos projetos

Ele brilhou como vilão de Pantanal, fez história no ‘Big Brother Brasil 23’, virou referência de moda, desfilou na São Paulo Fashion Week e agora se prepara para viver novos desafios em sua carreira

Ator, ícone de moda, ex-BBB23, preto, bissexual. Gabriel Santana é plural nos mais diversos aspectos, desde sua carreira, até em sua personalidade. O jovem está entre as 30 pessoas pretas LGBTQIAPN+ mais influentes do mundo, de acordo com a Pride, e ficou conhecido interpretando o Mosca no sucesso do SBT “Chiquititas” (2013), além de dar vida ao vilão Renato em “Pantanal” (2022) na TV Globo. Agora, pós-BBB, o ator se prepara para viver mais um vilão, dessa vez no streaming, e para ver os resultados de seu mais novo trabalho, a dublagem da nova animação da Universal Studios, “Ruby Marinho: Monstro Adolescente”.

“Ruby Marinho” chega aos cinemas do Brasil em junho de 2023 e esse foi o primeiro contato do ator com a dublagem, mas de acordo com ele, além de divertido, foi desafiador: “Lembro quando eu fiz o teste, saí de lá e falei: ‘Não vou passar!’ Porque é muito diferente. Dublar é uma atuação muito diferente do que eu estava acostumado”, afirma. Após 20 dias, veio a resposta: aprovado, mas os desafios não acabavam por aí, o processo de dublagem do filme foi intenso e não poderia ter sido melhor com a ajuda do diretor Wendel Bezerra.

“Ele me ajudou muito, porque normalmente no estúdio tem uma TV em que você vê a cena, um fone que vem o áudio original e o texto na mão. Você vai falando o texto em português por cima e ouvindo em inglês, é muito difícil não cantar junto. Então o diretor pegou todas as minhas falas e passou para português, então quando eu assistia a cena, em vez de ouvir em inglês, eu ouvia com a voz dele em português já. Só precisava me preocupar com a atuação, não me preocupei com sonorização, com diferença de sotaque.”

Gabriel conta que adorou a nova experiência e espera que o público se divirta tanto quanto ele se divertiu no processo. “A gravação foi super rápida e gostosa, me diverti muito, então espero que a galera de casa se divirta tanto quanto eu me diverti assistindo e ouvindo a minha voz, porque para mim, foi uma experiência maravilhosa”, contou.

Novos trabalhos, em breve no streaming

Em frente às câmeras, o ator se prepara para viver mais um vilão, dessa vez no streaming. O personagem Nathan será noivo de uma influencer digital e sem mais spoilers no momento. Para Gabriel, o universo está alinhado até em seus trabalhos e no fim das contas, está tudo conectado: “É muito doido, porque acredito muito em sincronicidade mesmo, da vida, do universo, de tudo. Antes de entrar no BBB, eu era uma pessoa completamente off nas redes sociais e quando saí, estou com essa vida digital mais ativa. E aí vem um filme para falar sobre a vida de uma digital influencer”, conta o ator sobre o seu mais novo trabalho.

Peças, livros e mais projetos para o futuro

Gabriel costuma dizer que quem é da arte, é da arte e ponto. Essa afirmação vem refletindo até em seus projetos futuros. Com desejos de produzir os seus próprios trabalhos, o ator se prepara para alçar novos voos em outras áreas:

“Quero produzir mais. Já tive essa experiência na peça ‘Querubim’ – que também atuei. Mas a partir de agora, quero me profissionalizar mesmo. Já tenho uma produtora cultural no meu nome, então vou começar a produzir projetos teatrais, audiovisuais, que falam sobre as coisas artísticas que acho relevantes. Quero apresentar o meu olhar. Mas não vou deixar de atuar, vou continuar trabalhando em séries, em filmes etc…”

E os projetos não param por aí, além de produzir e atuar, o ator já está vivendo um processo criativo que logo mais chegará ao mundo em formato de literatura: o seu primeiro livro de poesias.

“Estou escrevendo um livro de poesias aos poucos, de uma maneira bem orgânica. Tudo que escrevo, deixo guardadinho para no ano que vem, lançar esse livro. Estou em contato com um autor que escreve sobre representatividade preta. Estamos conversando sobre possivelmente lançarmos um livro juntos”.

ícone fashion

Em sua participação no BBB 23, Gabriel ficou conhecido por ousar em seus looks com peças cheias de personalidade. Fora do programa, o ator virou um ícone fashion e acredita que a moda é uma ferramenta de atitude e uma forma de mostrar à sociedade para que veio.

“Costumo dizer que a moda pode ser usada de todas as formas. Gosto de usar no lugar de rebeldia mesmo, para representar quem quiser se sentir representado por mim. Preconceituosos não irão gostar e honestamente não me importo, vou seguir sendo quem sou. Quero que me vejam como um cara preto, bissexual, que prega a arte como ferramenta de transformação através da sensibilidade e do amor.”

E assim veio o convite para desfilar esse ano na Semana de Moda de São Paulo, onde Gabriel fez a sua estreia nas passarelas do evento de moda mais importante da América Latina.

“Participar da SPFW foi um grande reconhecimento de como a minha imagem afetou a sociedade. De todas as marcas que nos procuraram, optamos por três. São marcas que têm uma relevância social, artística e de representatividade muito forte, que fazem sentido para mim. Fiquei muito feliz em poder participar, porque isso mostra que, de alguma forma, minha imagem de fato está posicionada na moda.”

Saiba mais sobre Gabriel Santana

Gabriel Santana, de 23 anos, nasceu no Rio de Janeiro e estreou na televisão aos 13 anos vivendo o personagem Mosca, um dos protagonistas do remake de Chiquititas (SBT) em 2013. Em 2018, protagonizou a série “Z4”, uma parceria do SBT com a Disney Channel, interpretando o dançarino Paulo. Em 2019, assinou com a Rede Globo para viver Cléber na novela “Malhação: Toda Forma de Amar”. O ator ainda participou de “Carcereiros” (2017) e de “Bake Off SBT” (2017) e “Bake Off Celebridades” (2021). No cinema, viveu o personagem Luka em “Eu Fico Loko”.

