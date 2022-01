As belezas de Anchieta vão além das praias

Circuitos turísticos rurais, parque ecológico, passeio fluvial, montanha, praias e mirantes são opções para quem escolheu Anchieta como destino turístico.

Anchieta é uma cidade capixaba muito conhecida fora do Estado pelo seu belo litoral. Iriri, Castelhanos e Ubu são os balneários mais famosos, porém o município possui 23 lindas praias e outros atrativos surpreendentes espalhados pela cidade e pelo interior.

O Santuário Nacional de São José de Anchieta, localizado no coração da cidade, é uma obra secular que reúne diversos atrativos para quem ama cultura e história e quer ainda ‘recarregar a alma’. O complexo arquitetônico foi recentemente restaurado e ganhou novos espaços como uma lojinha, um centro interpretativo – único no Estado e o café Rerigtiba, com seu belo visual. Além ainda do museu e da igreja. A obra foi construída no século XVI pelo então padre que virou santo e deu nome ao espaço.

Santuário Nacional de São José de Anchieta.

Já o interior o município conta com fascinantes paisagens e renomados empreendimentos espalhados por circuitos turísticos. Um dos mais conhecidos é o Circuito dos Imigrantes. Uma região de montanhas a poucos quilômetros do mar. A entrada principal é às margens da BR 101, em Alto Pongal, entretanto, o roteiro é composto por diversas comunidades rurais e empreendimentos familiares que comercializam produtos artesanais e serviços com ótimo atendimento. O jeito interiorano e bucólico das comunidades que compõe o roteiro é marcante, assim como as paisagens, cachoeiras e igrejas. O caminho é traçado por casas, costumes e tradições antigas, deixadas pelos descendentes italianos que colonizaram a região.

Portal do Circuito dos Imigrantes.

Há ainda na zona rural do município o Circuito Vale Viver Corindiba. O verde das matas e a calorosa receptividade das famílias empreendedoras tornam o passeio inesquecível. Também, a 5 km da sede, fica a comunidade de Belo Horizonte, um povoado com costumes dos descendentes portugueses que vem empreendendo para deixar a comunidade rural ainda mais acolhedora.

Por lá diversas famílias produzem artesanato e transformam frutos em delicados e deliciosos doces. E é na localidade que fica um dos pontos mais altos do município, o Monte Urubu, com mais de 300 metros de altitude e uma visão privilegiada, o local é roteiro para apaixonados em pedalar e caminhar em contato com a natureza.

Monte Urubu.

E a 8 km da sede fica a lagoa e a praia de Mãe-Bá. Povoação que reside às margens desses atrativos estão empreendendo com restaurante, café e artesanato. Além dos atrativos belíssimos da lago, os moradores criam cenários que são paradas obrigatórias para fotos.

E passeando pela sede do município o mais novo point de lazer é o parque RDS Papagaio, situado entre os bairros Nova Jerusalém e Benevente. As crianças irão adorar o local devido aos atrativos disponíveis. O espaço funciona todos os dias para visitação. Com 14.000 m² o parque possui um viveiro de mudas, circuito para caminhada, academia popular, playground, mirante e diversas esculturas gigantes de espécies da região. O horário de funcionamento é das 07h às 18h.

Parque RDS Papagaio.

Ainda na cidade é possível realizar um gostoso passeio de barco pelo Rio Benevente, cujo destino são as imponentes Ruínas Jesuíticas. Pilares seculares que formam um harmonioso composto arquitetônico que rende curiosidade e ótimos cliques em meio ao bosque. O passeio é uma oportunidade para conhecer também o parque do manguezal de Anchieta e diversas espécies da fauna.

E quem quer se refrescar ou pegar um bronzeado, Anchieta conta com 23 praias, algumas bucólicas e outras badaladas, mas todas com belezas ímpares, que proporcionam ótimos momentos com amigos e familiares.