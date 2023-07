Assembleia Legislativa do ES recebe visita de Cônsul do Japão para estreitar laços diplomáticos

10 de julho de 2023

Na tarde desta segunda-feira, 10, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo recebeu a visita do Cônsul Geral do Japão no Rio de Janeiro, Ken Hashiba, acompanhado pela Cônsul Cultural do Japão, Rina Ishikawa, com o objetivo de fortalecer as relações diplomáticas e promover intercâmbios culturais entre o Brasil e o Japão.

O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, destacou que a visita faz parte da diplomacia ativa que ele busca promover, apresentando as potencialidades do Espírito Santo para o mundo.

Marcelo Santos ressaltou ainda o interesse em estreitar relações com o Japão, que já possui um trabalho notável na área educacional, custeando estudos de brasileiros no país asiático. Segundo ele, “na Ales temos uma gestão compartilhada e eu, enquanto presidente do Poder Legislativo, tenho a missão de promover o desenvolvimento do ES, alinhado com as ações do governo do Estado. Ressalto que não produzimos só minério e café e não somos apenas o estado da moqueca. Temos outras potencialidades que são produzidas aqui e são levadas mundo a fora. Queremos estreitar as relações com o Japão que já tem um trabalho bacana na área educacional que custeia o estudo de brasileiros no Japão.”

Por sua vez, o Cônsul Geral do Japão, Ken Hashiba, expressou sua honra e emoção em visitar a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, agradecendo a receptividade do presidente Marcelo Santos e de sua equipe. “Esse anos comemoramos o 115º aniversário do início da imigração japonesa no Brasil e eu, enquanto diplomata, tenho a missão de estreitar e aprimorar ainda mais as relações entre os dois países”.

Cônsul Geral do Japão, Ken Hashiba.

Além da visita à Assembleia Legislativa, o Cônsul Geral do Japão foi a Vitória para participar das comemorações dos 40 anos da Associação Nikkei na capital, fortalecendo os laços entre a comunidade japonesa e o estado do Espírito Santo.

A visita do Cônsul Geral do Japão e da Cônsul Cultural à Assembleia Legislativa do Espírito Santo representa um marco importante no fortalecimento das relações bilaterais entre o Brasil e o Japão, promovendo não apenas a cooperação diplomática, mas também o intercâmbio cultural e o desenvolvimento mútuo. Espera-se que essa visita seja o ponto de partida para uma parceria frutífera e duradoura entre as duas nações.

fotos Bruno Fritz