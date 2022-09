Atacada por onça em zoológico, bióloga tem pulmão perfurado e passa por cirurgia

A bióloga de 24 anos que foi atacada por uma onça na sexta-feira, 23, no Zoopark da Montanha, em Marechal Floriano, continua internada na Unidade de Terapia Intensiva – UTI – do Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE – antigo São Lucas, em Vitória. A mordida que ela levou mede 20 centímetros

A mulher, que passou por uma cirurgia, teve duas perfurações nas costas, uma perfuração no pulmão e um grande corte na cabeça. O estado de saúde dela é estável e o único risco é uma infecção.

De acordo com informações, a onça atacou a bióloga no momento de ser alimentada. No momento ela achou que o animal estaria sedado.

Zoológico

O Zoopark da Montanha, único do estado, fica a 55 Km de Vitória e foi inaugurado em 2012. No local existem mais de 700 animais de diferentes espécies.

A onça tem uma mordida que costuma variar de 1350 a 200psi, o que equivale a 270 kg e a força dela pode perfurar o couro do jacaré e o casco de uma tartaruga.

Nota do Zoopark

“O Zoopark da Montanha informa que, na manhã desta sexta-feira (23), houve um incidente na área de manejo envolvendo uma onça-pintada. O Zooparque agiu de forma imediata na prestação do socorro da pessoa envolvida, que encontra-se consciente e fora de perigo. O parque está prestando toda a assistência necessária. A onça não sofreu ferimentos e está em segurança”.

Já o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA – informou que enviará uma equipe para vistoriar o local.

fonte Folha Vitória

foto divulgação/Zoopark da Montanha