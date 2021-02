Ator lança livro sobre ícone da cultura popular de Anchieta

Será lançado no próximo dia 16 de fevereiro, terça-feira de carnaval, o livro “Memorial DynARTE”, sobre o cidadão anchietense Dynarte Mendes Ferreira, que fortaleceu a cultura popular de Anchieta, entre as décadas de 30 e 70, promovendo gratuitamente espetáculos de música, teatro, circo e

carnaval, facilitando o acesso à cultura no município por quatro gerações, numa época muito humilde e carente de estrutura.



A obra é assinada pelo também anchietense, Renan Ferreira, filho caçula de “Seu Dynarte”, que também seguiu os passos da arte do pai se tornando ator e produtor de audiovisual, com muitos trabalhos artístico-culturais dedicados a cidade, de forma voluntária.



O livro, além de ser uma homenagem de filho para pai, é um resgate cultural de um passado recente, formado por uma coletânea de memórias de familiares, amigos, parentes e membros da população que foram testemunhas e presenciaram o auge cultural do Dynarte e suas outras histórias, que o conectam e enaltecem os fatos antigos da cidade.



O material foi apresentado à comunidade, através das mídias sociais, no dia 21 de janeiro, dia que, se estivesse vivo, o homenageado completaria 94 anos. O lançamento oficial se dará no carnaval para referenciar os grandes bailes e blocos de carnaval animados pelo “Seu Dynarte”, como assim era chamado na cidade. Será feita uma singela cerimônia na casa do autor, apenas para a família, devido a pandemia do novo coronavírus porém, imagens dos principais momentos serão divulgadas nas redes sociais.



O livro, lançado pelo selo da editora Literando, se encontra na versão impressa, que pode ser adquirido com o autor, e versão

digital/online, disponibilizado no site Amazon.