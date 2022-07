Aulas dos cursos on-line do Qualificar ES começam nesta terça-feira (26)

Os candidatos classificados para as vagas do Edital Sectides Nº 014/2022 devem acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Os capixabas selecionados para as 26 mil vagas que integram a 3ª Oferta do Programa Qualificar ES On-line Geral já podem iniciar seus cursos. As aulas começam nesta terça-feira (26). Os classificados para as oportunidades do Edital Sectides Nº 014/2022 devem acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), localizado no site https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br (menu Qualificar ES > Acesso aos Cursos – AVA), ou diretamente no link http://ava.qualificar.es.gov.br/login/index.php.

A oferta foi destinada a pessoas com idade mínima de 16 anos, completados até a data do lançamento do edital, com acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. Para os cursos da área de saúde, a idade mínima é de 18 anos.

São 13 opções de cursos com carga horária de 120 horas cada. São eles: Agente Epidemiológico, Assistente de Contabilidade, Auxiliar Administrativo, E-Commerce, Formação de Tutores EaD, Inglês Básico, Inglês Intermediário, Inspetor de Qualidade, Recepcionista, Redação para o Enem, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho e Word e Excel.

A classificação aconteceu de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. Caso o candidato classificado já tenha realizado curso do Programa Qualificar ES, continuará com o mesmo usuário (login) e senha já utilizados em cursos anteriores. Para o primeiro acesso do candidato classificado, o login será o e-mail cadastrado no ato da inscrição e a senha padrão “Qualificar2022”, devendo ser alterada, obrigatoriamente.

Havendo dúvidas ou identificando qualquer problema no acesso à sala virtual do curso, o aluno deve entrar em contato, imediatamente, pelo e-mail [email protected].

Confira a íntegra do Edital Sectides Nº 014/2022 AQUI

Confira lista de classificados para cursos semipresenciais do Qualificar ES

Está disponível a lista de candidatos classificados para os cursos semipresenciais do Qualificar ES, ofertados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). O resultado pode ser conferido no site da Sectides, no endereço www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br, no menu “Qualificar ES > Resultados Qualificar ES”.

Foram disponibilizadas 100 vagas nos cursos de Programação Neurolinguística (PNL) e Libras, que são destinados a pessoas com graduação completa em qualquer área de formação. As vagas integram a 2ª oferta deste ano do Programa Qualificar ES Semipresencial, conforme o Edital Sectides Nº 015/2022.

Para participar, é preciso ter acesso à internet; noções básicas de informática e de navegação na internet; e diploma de graduação em qualquer área, devendo ser comprovado mediante o envio do diploma ou declaração de colação de grau, com data válida, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A classificação aconteceu de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso.

Os cursos têm carga horária de 240 horas, divididas em 232 horas a distância e 08 horas presenciais. Os encontros presenciais acontecem no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha, nos dias e horários previstos no cronograma do edital. Os custos decorrentes do deslocamento ao local dos encontros presenciais serão de responsabilidade do candidato classificado.

Já as aulas virtuais, acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), cujo acesso também é realizado pelo site da Sectides (www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br), no menu “Qualificar ES > Acesso aos Cursos (AVA)” ou diretamente no link http://ava.qualificar.es.gov.br/login/index.php. O acesso dos candidatos classificados ao AVA só será liberado na data do início dos cursos, no dia 02 de agosto de 2022.

Caso o candidato selecionado já tenha realizado curso do Qualificar ES, continuará com o mesmo usuário (login) e senha já utilizada em cursos anteriores. Para o primeiro acesso do aluno classificado, o login será o e-mail cadastrado no ato da inscrição e a senha padrão “Qualificar2022”, devendo ser alterada obrigatoriamente no primeiro acesso aos cursos.

Em caso de dúvidas ou identificando qualquer problema no acesso à sala virtual dos cursos, o aluno deverá entrar em contato, imediatamente, com o núcleo EaD pelo e- mail [email protected].

