Bancada federal capixaba destina R$ 51 milhões para o combate do novo coronavírus no ES

Em reunião virtual com o governador Renato Casagrande nesta manhã de quinta-feira (02/04), a bancada federal capixaba confirmou que está destinando R$ 51 milhões ao Governo do Estado, por meio de emenda impositiva, para ajudar no combate do novo coronavírus. A definição da bancada foi unânime e, por se tratar de emenda impositiva, o governo federal precisa repassar o valor ao Espírito Santo.

O coordenador da bancada capixaba, deputado federal Da Vitória (Cidadania-ES), destacou que a bancada havia destinado este investimento para o Espírito Santo no ano passado e que agora este valor será importante para ajudar no enfrentamento ao novo coronavírus.

“A bancada capixaba atua de forma unida e destinou R$ 51 milhões de emendas impositivas para o Estado poder aplicar nos hospitais. E neste momento o recurso será fundamental. Reforçamos ao governador que os nossos parlamentares estão prontos para ajudar o Estado no que for preciso. E solicitamos que sejam realizadas reuniões virtuais como a de hoje de forma periódica para que possamos agir de forma coordenada”, destacou o deputado Da Vitória.

Na reunião virtual com o governador nesta manhã, que contou com a participação da vice-governadora, Jaqueline Moraes, e do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a bancada federal falou sobre as propostas de enfrentamento da pandemia já aprovadas pela Câmara e Senado. Casagrande também falou das medidas já adotadas e que destacou que o Governo abriu 60 novos leitos de UTI para receber pacientes infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Até o final de abril serão 100 leitos e 170 em maio, com capacidade para chegar a 220.

