Boletim Ideies: já são mais de um milhão de casos confirmados com COVID-19 no mundo

7 de abril de 2020

No novo boletim do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), divulgado nesta segunda-feira (06), mostrou que no mundo já são 1.337.749 casos confirmados com COVID-19 e 74.169 óbitos até o momento.

No Brasil são 12.071 casos confirmados e 553 mortes registradas, sendo 304 delas em São Paulo. O maior número de casos no país concentra-se na Região Sudeste (7.061), com 4.866 em São Paulo e 1.461 no Rio de Janeiro. A maior incidência de COVID-19 foi registrada no Distrito Federal, com 15,70 casos confirmados por 100 mil habitantes.

O Espírito Santo totaliza 209 casos confirmados de COVID-19. Vitória (64) e Vila Velha (62) concentram 60,2% dos casos. Dos casos confirmados em todo Estado, 38 pacientes já estão curados, 122 estão em isolamento residencial e 43 estão internados, sendo 25 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s). Seis óbitos foram confirmados por COVID-19 até o momento no estado, sendo 2 em Vitória, 2 em Vila Velha, 1 em Serra e 1 em São Mateus.

Confira mais detalhes – https://findes.com.br/medidascoronavirus/boletinsdoideies/