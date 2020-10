Bruno Lamas faz “maratona” de caminhadas na Serra

O candidato à Prefeitura da Serra pela chapa “Mudança com Segurança”, deputado estadual Bruno Lamas (PSB), acelerou o ritmo da campanha e tem uma agenda recheada de caminhadas neste fim de semana.

Amanhã (dia 3/10), às 9 horas, o candidato do partido do governador Renato Casagrande (PSB) acorda cedo e leva a caravana do “Diga sim, Bruno 40” para o tradicional bairro de Novo Horizonte.

“Diga sim para lealdade, para família, para honestidade e para paz. Estamos dando início a essa campanha construtiva e mostrando para a Serra que nós somos a mudança com segurança. É o sim daqueles que querem a renovação”, declarou Bruno.

Em seguida, o candidato volta para a rua, às 15h, dessa vez para uma caminhada em Nova Almeida, bairro que é um dos berços da cultura serrana.

Representante da coligação formada ainda por DEM, PV e Avante, Bruno começou o dia de hoje (2/10) com a gravação de um vídeo com o pastor da Primeira Igreja Batista de Jacaraípe, Walter Aguiar.

Em seguida, o candidato caminhou sob o sol forte em Barcelona, acompanhado dos candidatos a vereador pela sua chapa, aliados e lideranças do bairro. No local, ele visitou casas e o comércio. Também fez questão de parar para ouvir as propostas dos eleitores.

Em contrapartida, motoristas pararam, buzinaram e fizeram o gesto do “Diga sim, Bruno 40”, em adesão à campanha pela renovação. Um motociclista chegou a frisar que sempre apoiou as campanhas de Bruno.

O candidato almoçou num restaurante do bairro, junto com a mulher, Flávia Lamas, e apoiadores.

Em seguida, ele partiu para Vila Nova de Colares, onde visitou uma oficina mecânica e até reconheceu amigos na hora de pedir votos. Também chegou a tomar uma xícara de café no local.

Flávia, por sua vez, sempre ao lado do marido, destacou o projeto de Bruno voltado para combater a violência contra as mulheres.

Por último, Bruno visitou os moradores de Morada de Laranjeiras, onde foi muito bem recepcionado. Os eleitores pediram cópias do plano de governo e as propostas do candidato para o bairro.

Ao entrar numa barbearia, no fim do dia, o candidato aproveitou e cortou o cabelo no local.

Agenda de Bruno Lamas para o dia 03/10 – Sábado

9 horas: Caminhada em Novo Horizonte. Concentração em frente à Pizzaria Nova Horizonte.

13 horas: Encontro com a militância. Local: Sede do PSB.

15 horas: Caminhada em Nova Almeida.

Concentração: Próximo à Igreja Santo Expedito, no

final da Avenida Beira-Rio.

19h30: Lançamento da campanha do candidato a vereador César Nunes.

Local: Centro da Boa Convivência, em Laranjeiras.

Fotos: Assessoria de imprensa