Cachoeiro de Itapemirim sedia Copa ES de seleções municipais de futsal

today29 de outubro de 2020 remove_red_eye36

Disputada pela primeira vez em uma única sede, a Copa ES de Futsal será realizada, este ano, no Ginásio Poliesportivo Theodorico de Assis Ferraço (Ferração), em Cachoeiro de Itapemirim. O torneio, que acontece entre sábado (31) e segunda-feira (02), conta com um investimento de cerca de R$ 165 mil, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), selecionado via Chamamento Público.

Organizada pela Federação Espírito Santense de Futebol de Salão (FESFS), a competição vale uma vaga para a etapa regional da Copa Brasil, que será realizada no próximo ano. Todas as partidas serão transmitidas pelos canais da Federação no Instagram e Facebook, sendo que apenas a final terá a presença do público, com capacidade máxima para até 100 pessoas no ginásio.

No total, serão 15 equipes na disputa dos municípios de Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Cariacica, Colatina, Conceição de Castelo, Ecoporanga, Guarapari, Rio Novo do Sul, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

O presidente da Federação Espírito Santense de Futebol de Salão, Arnaud Cordeiro, e responsável pelo evento, comentou sobre as mudanças tomadas e o protocolo seguido para manter em segurança todos os envolvidos na competição.

“Solicitamos o protocolo de segurança que a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) desenvolveu e está aplicando nos seus torneios, com aprovação das secretarias de Saúde de diversos estados. Estudamos a melhor forma de realizar o torneio. Normalmente, ele acontece em 27 municípios, mas para evitar as locomoções e viagens dos atletas, seguindo o protocolo, concentramos a competição em um único local”, disse Cordeiro.

Já o diretor da seleção do Álvares Cabral, Rafael Lima, representante de Vitória, afirmou que a decisão tomada pela organização foi a melhor saída para a realização da Copa ES. Ele afirmou o que espera deste campeonato em relação a sua equipe.

“Nossas expectativas são as melhores possíveis, por se tratar de um time que ganhou três vezes seguidas o Campeonato Estadual, disputando contra as mesmas equipes que estarão na Copa. Nossa ideia, com certeza, é estar representando o Estado na regional da Copa Brasil no próximo ano”, avaliou Lima.

Chamamento Público

O programa Chamamento Público concede apoio financeiro a associações ou federações esportivas do Espírito Santo, para que as mesmas organizem ou realizem competições. No total, foram 11 eventos beneficiados pelo programa no edital deste ano, incluindo a Copa ES de seleções municipais.

“Enquanto presidente de federação, só tenho a agradecer à Secretaria de Esportes, ao secretário Júnior Abreu e ao governador Renato Casagrande, por estar dando este incentivo para as modalidades esportivas. Essa ajuda é de extrema importância para a relevância das modalidades no nosso Estado. É com projetos e editais deste nível que conseguimos promover as modalidades, criando perspectiva de termos atletas e equipes campeãs em níveis nacionais, pois temos um grande potencial de atletas e nos faltava este incentivo que o Governo está dando”, comentou Cordeiro, presidente da FESFS.

Neste ano, o investimento total aplicado pela Secretaria de Esportes e Lazer no programa soma R$ 1 milhão.