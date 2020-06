Cadastro de artesão e renovação da carteira podem ser feitos pela internet

17 de junho de 2020

Com o objetivo de atender às demandas dos empreendedores do segmento artesanato em meio a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) passou a realizar novos cadastros e a renovar carteiras de artesãos, por meio da internet.

Os artesãos interessados devem entrar em contato com a Aderes pelos números (27) 3636-8580 e 3636-8577 e agendar o atendimento. Quem precisa fazer o cadastro para tirar a Carteira Nacional de Artesanato deve deixar o nome completo e um contato que tenha WhatsApp. Nesse caso, a atendente vai agendar o dia e horário do atendimento.

Na data marcada um técnico da Aderes vai entrar em contato com o artesão, por meio de uma videochamada, para realizar o teste de habilidade em que é necessário demonstrar o domínio e o conhecimento da técnica utilizada no processo do trabalho realizado. Além disso, o artesão deve encaminhar para a Aderes cópias de seus documentos de identificação, como carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. Os documentos podem ser enviados por meio dos Correios ou ainda pelo e-mail artesanato.feira@aderes.es.gov.br. Após realizado o teste e o recebimento dos documentos, a carteira é emitida e enviada para o WhatsApp do artesão.

Já quem deseja renovar a carteira de artesão e não pretende mudar a técnica e nem a tipologia do trabalho, deve entrar em contato e deixar nome completo e um número de telefone que tenha WhatsApp. O técnico da Aderes dará retorno, por uma videochamada, no dia e hora marcados, para atualizar o cadastro do artesão. Após atualizar o cadastro, a carteira será gerada em PDF e enviada via WhatsApp pelo e-mail, podendo o artesão imprimir e plastificar o documento. No caso de mudança de técnica e tipologia é preciso fazer novo teste de habilidade.

Segundo a gerente de artesanato da Aderes, Sônia Damasceno, realizar o atendimento pela internet foi uma forma encontrada de estar mais próximo do artesão e oferecer um processo desburocratizado e ágil, além de fazer com que o segmento não pare. Ela alertou para a importância da ligação do técnico da Aderes e disse que no dia marcado o artesão deve estar preparado com tudo que precisa para não perder tempo.

“Estão surgindo novas oportunidades para os artesãos, como dar aulas, participar de cursos e editais. Estamos aqui para oferecer esse apoio. Por isso, o atendimento que antes era presencial agora pode ser feito por meio da rede social, na comodidade de sua casa. Vamos trabalhar para que eles sejam atendidos da melhor forma possível”, afirmou a gerente de artesanato.