Cafeteria nas montanhas com cardápio de primavera, confira

today20 de outubro de 2023 remove_red_eye93

O espaço funcionará em novo horário, das 14h30 às 19h30, aos sábados e domingos

A primavera chegou e com ela dias mais quentes. Pensando em atender com conforto os clientes, a Cafeteria Estância Solar do Vale, localizada em Cachoeira Alta, no interior de Alfredo Chaves, está com novo cardápio a fim de se adaptar à primavera e ao verão. A partir de outubro o espaço irá oferecer bebidas e pratos para deixar as tardes mais refrescantes.

São frappucinos, cappuccinos, tortas, bolos na taça, browner com sorvete, além de bebidas a base de café e outros ingredientes. Uma das apostas, e que já está fazendo sucesso, é o ‘quente-frio’, uma bebida refrescante que mexe com o paladar, pois, saboreando o mesmo produto a pessoa irá sentir o quente e o gelado da bebida, que é composta por café, leite condensado, leite quente e leite gelado.

Na Estância, outra aposta é o brownier com sorvete. Ainda o cardápio inclui minibolos com cobertura, tortas de chocolate e a famosa torta de morango.

E para quem curte pratos salgados há a torta salgada de frango preparada na hora. Também existem outras opções quentinhas e salgadas como a empanada argentina, tortinha assada, misto triplo do vale, toast do vale e a famosa cestinha crocante, que pode ser recheada de creme de frango, purê de banana da terra com carne seca ou abacaxi com bacon.

O local é bem aconchegante com diversos cenários instagramáveis para lindas fotos. Distante 5 km da sede de Alfredo Chaves, o percurso é pavimentado. Próximo dali, cerca de 2 km, fica a rampa de voo livre de Cachoeira Alta, onde diversos pilotos saltam nos fins de semana e oferecem serviço de voo duplo.

A Cafeteria funciona aos sábados e domingos, de acordo com uma agenda publicada no perfil no Instagram.

Perfil: @estanciasolardovale

Telefones: (27) 99992-9355 / 99965-1806 (Fernando Volponi e Dirceu Cetto)